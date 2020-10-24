"Референдум" Зеленського: хто і як буде опитувати українців (фото)

Як пише Українська правда з посиланням на свої джерела, волонтери, які будуть проводити опитування, не зможуть заходити на територію виборчих дільниць і не агітуватимуть за жодну політичну силу.

Волонтерів можна буде помітити за спеціальними манишки і опломбованих скриньок з написом "5 запитань від президента".

Інтерв'юери працюватимуть з 8:00 до 20:00 з можливістю взяти п'ятнадцятихвилинний перерву чотири рази за день. Опитувати вони зможуть лише тих громадян, хто вже проголосував на виборах.

Після завершення дня голосування, всі невикористані бланки підлягають знищенню.

Волонтери будуть зобов'язані носити маски та рукавички, якими їх забезпечать організатори. Крім того вони отримають спеціальні інструкції, як діяти в тій чи іншій форс-мажорній ситуації.

Ніяких спеціальних наметів або інших конструкцій встановлювати не будуть, проте в разі негоди їм дозволяється зайти під навіс або в приміщення, але не на територію виборчої дільниці.

Координація буде організована через чат-бот в Телеграма. У Києві на кожній виборчій дільниці буде діяти по два волонтера, на всіх інших - по одному.

Для проведення загальнонаціонального опитування залучена приватна компанія, яка проводить соціологічні опитування. Ця компанія, відповідно до цивільно-правовим договором, наймає інтерв'юерів, які будуть опитувати громадян.

Засоби партії "Слуга народу", виділені для проведення опитування, будуть витрачені на друк опитувальних листів, виготовлення ящиків і одягу для інтерв'юерів, а також на оплату їх роботи.