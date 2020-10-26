На нічному підрахунку голосів виборів у Києві напали на спостерігачку (відео)

Всю ніч на виборчих дільницях тривав підрахунок голосів. Не всі учасники процесу змогли впоратися з собою, так в Святошинському районі Києва один з членів комісії напав на спостерігача від партії "Голос". Причиною стала відеозйомка.

Про інцидент в Facebook повідомив український волонтер і блогер Роман Синіцин.

"Так минає ніч на виборах, які хочуть закінчити чи в перший тур, то чи з проросійським кандидатом у другому турі", - коментує відео Синицин. На кадрах видно, як чоловік агресивно намагається заборонити зйомку, використовуючи матірну лексику.

Синицин уточнює, що так неналежно поводився Ігор Барановський - член комісії від партії "Європейська Солідарність". Затримала чоловіка поліція тільки після приїзду мобільної групи і народного депутата Ярослава Залізняка від партії "Голос".

На виборах міського голови в столиці впевнено лідирує чинний мер Віталій Кличко.