Скачать
Понеділок, 26.10.2020
Екзит-пол на виборах мера Києва: перші результати
Екзит-пол на виборах мера Києва: перші результати
Вибори мера в Дніпрі: результати екзитполів
Вибори мера в Дніпрі: результати екзитполів
Нурмагомедов - Гейджи: відео зупинки бою
Нурмагомедов - Гейджи: відео зупинки бою
Явка на виборах в Україні склала 35,94% - ОПОРА
Явка на виборах в Україні склала 35,94% - ОПОРА

Бренд Зеленського перестав працювати, а країна опинилася на межі розколу: головні підсумки виборів в Україні

Бренд Зеленського перестав працювати, а країна опинилася на межі розколу: головні підсумки виборів в Україні
09:09 Сьогодні Телеграф Давид Арахамія і Володимир Зеленський (фото - my.ua)

У неділю ввечері опубліковані результати екзитполів місцевих виборів в Україні. Давайте разом проаналізуємо підсумки виборів.

1. Мери міст залишаються на своїх місцях. У найбільших містах - Київ, Харків, Дніпро, Львів, Черкаси, Одеса, Маріуполь - біля керма, найімовірніше, залишаються діючі мери.

Показовими три історії: Анатолій Бондаренко з Черкас, у якого був відкритий конфлікт з президентом, набрав більше 30% голосів. Геннадій Кернес, який дуже хворий і давно не з'являється на публіці, набирає майже 60% голосів! Неймовірно.

Ну і Віталій Кличко, якого так сильно хотіли змістити люди з Офісу президента, залишається в кріслі ще на 5 років і заводить до Київради велику кількість своїх депутатів. А це означає, що конфлікт центральної і місцевої влади буде продовжуватися.

2. "Слуги народу" пролітають, як Верещук з парасолькою.

Практично по всій країні кандидати від "Слуги народу" займають навіть не друге місце. "Панімер" Ірина Верещук, згідно екзит-пол, займає 3-4 позицію, Олег Філімонов - 3 позиція, Олексій Кучер - аналогічно. У Львові кандидат від "слуг" і зовсім займає приблизно 8 місце, а в міськраді не буде ні єдиного депутата від партії Володимира Зеленського. Рятувальним кругом для Зеленського можуть стати результати в Ужгороді та Кривому Розі, там кандидати від "Слуги народу" хоча б потрапляють до другого туру.

Висновок: виборець Зеленського не відчуває того фанатичного потягу до президента і його політсилі, яким воно було рік тому. Магія бренду "Слуга народу" закінчилася, це очевидно. Позначилася відсутність якісної роботи партійних осередків. По суті - партії не існує, є тільки вивіска.

Володимир Зеленський з дружиною на місцевих виборах в Києві 25 жовтня 2020

3. "Слуга народу" програла, але ніхто не виграв. Це загрожує новим розколом.

На виборах 25 жовтня 2020 року не одного переможця - країна знову розділилася. На півдні і сході в лідерах ОТЗЖ, а в ряді міст високі результати у партії Шарія. У західній Україні добре себе показали "Голос" і "Європейська солідарність". А це означає, що немає єдиної загальнонаціональної партії, яка б користувалася підтримкою в усіх регіонах України.

Головною загрозою такій ситуації буде розкол країни і зростання політсил з проросійською ідеологією. Дуже скоро на росТВ виступатимуть українські депутати різного калібру і озвучувати потрібні Кремлю тези. Така тактика неодноразово використана з європейськими політиками, яких спонсорує Москва. "В Україні закликали відновити подачу води до Криму", "Український депутат закликав Київ до прямих переговорів з Донецьком і Луганськом" та інші заголовки будуть все частіше з'являтися в новинній стрічці.

Нелегітимне варення: політолог Путіна насмішив критикою "нечесних" виборів в Україні
Росія продовжить свою агресію і буде спиратися саме на таких представників місцевої влади. Наскільки Володимир Зеленський та інші топ-чиновники зможуть на те реагувати - питання. Рішення провести парад на 30-річчя Дня незалежності України дає надію, що не все втрачено.

4. Монобольшість дає тріщину, але позачергові вибори будуть відтягувати до останнього

Падіння рейтингів бренду "Слуги народу" призведе до перетоку в першу чергу депутатів-мажоритарників на бік опонентів. Розпад "монобольшінства" змусить Арахамія і Корнієнко будувати містки з іншими політсилами. Разом з тим, перетоки посилять позиції українських олігархів у Верховній Раді. Очевидно, простіше "купити" сумнівається депутата, ніж проводити цілу кампанію без гарантії результату.

Глава партії Слуга Народу Олександр Корнієнко

Результати місцевих виборів стануть холодним душем для Зеленського і "Слуги народу". Розуміючи катастрофічну втрату підтримки, Банкова втрачає важливий важіль впливу на депутатів. Якщо раніше "неслухняних" парламентаріїв могли лякати розпуском Верховної Ради, то зараз йти на такий шантаж - самогубство для Офісу президента. Навіть змінити уряд або окремих міністрів буде проблематично.

Опозиція в особі ОТЗЖ і Європейської солідарності буде торпедувати позачергові вибори, наполягаючи на відсутності коаліції і вказуючи на роз'єднаність фракції "слуг". Влада ж буде максимально віддалятися від цього, розуміючи, що повторити феноменальний результат 2019 ніяк не вийде.

Головний підсумок: реванш далеко не примарний, він уже стукає у вікно. Ми бачимо, що колишні регіонали і просто проросійські політики мають шанс отримати найвищі цифри на виборах. Причин багато: коротка політична пам'ять, невиправдані надії на чинну владу і очевидні преференції, які окремі політики (той же Медведчук) отримали при п'ятому президенті. Наслідків куди більше. У Кремлі, думаю, акуратно піднімуть келих шампанського сьогодні. Москва грає в довгу, їх план взяття України під контроль знаходиться в активній фазі реалізації. Розслаблятися точно не час.

Автор: Ярослав Жаренов

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Слуга народу, Україна, Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Ярослав Жаренов.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Екзит-пол на виборах мера Києва: перші результати
02 Явка на виборах в Україні склала 35,94% - ОПОРА
03 Екзит-пол на виборах мера Львова: перші результати
04 Вибори мера в Дніпрі: результати екзитполів
05 Свято 26 жовтня: народні прикмети і заборони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Екзит-пол на виборах мера Львова: перші результати
Екзит-пол на виборах мера Львова: перші результати
Україна перевела годинник: як дізнатися точний час
Україна перевела годинник: як дізнатися точний час
Українці з підозрою на коронавірус голосують вдома з цілою делегацією з ЦВК (фото і відео)
Українці з підозрою на коронавірус голосують вдома з цілою делегацією з ЦВК (фото і відео)
Як правильно харчуватися хворим на коронавірус: дієтолог озвучила поради
Як правильно харчуватися хворим на коронавірус: дієтолог озвучила поради
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся