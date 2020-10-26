Бренд Зеленського перестав працювати, а країна опинилася на межі розколу: головні підсумки виборів в Україні

У неділю ввечері опубліковані результати екзитполів місцевих виборів в Україні. Давайте разом проаналізуємо підсумки виборів.

1. Мери міст залишаються на своїх місцях. У найбільших містах - Київ, Харків, Дніпро, Львів, Черкаси, Одеса, Маріуполь - біля керма, найімовірніше, залишаються діючі мери.

Показовими три історії: Анатолій Бондаренко з Черкас, у якого був відкритий конфлікт з президентом, набрав більше 30% голосів. Геннадій Кернес, який дуже хворий і давно не з'являється на публіці, набирає майже 60% голосів! Неймовірно.

Ну і Віталій Кличко, якого так сильно хотіли змістити люди з Офісу президента, залишається в кріслі ще на 5 років і заводить до Київради велику кількість своїх депутатів. А це означає, що конфлікт центральної і місцевої влади буде продовжуватися.

2. "Слуги народу" пролітають, як Верещук з парасолькою.

Практично по всій країні кандидати від "Слуги народу" займають навіть не друге місце. "Панімер" Ірина Верещук, згідно екзит-пол, займає 3-4 позицію, Олег Філімонов - 3 позиція, Олексій Кучер - аналогічно. У Львові кандидат від "слуг" і зовсім займає приблизно 8 місце, а в міськраді не буде ні єдиного депутата від партії Володимира Зеленського. Рятувальним кругом для Зеленського можуть стати результати в Ужгороді та Кривому Розі, там кандидати від "Слуги народу" хоча б потрапляють до другого туру.

Висновок: виборець Зеленського не відчуває того фанатичного потягу до президента і його політсилі, яким воно було рік тому. Магія бренду "Слуга народу" закінчилася, це очевидно. Позначилася відсутність якісної роботи партійних осередків. По суті - партії не існує, є тільки вивіска.

Володимир Зеленський з дружиною на місцевих виборах в Києві 25 жовтня 2020

3. "Слуга народу" програла, але ніхто не виграв. Це загрожує новим розколом.

На виборах 25 жовтня 2020 року не одного переможця - країна знову розділилася. На півдні і сході в лідерах ОТЗЖ, а в ряді міст високі результати у партії Шарія. У західній Україні добре себе показали "Голос" і "Європейська солідарність". А це означає, що немає єдиної загальнонаціональної партії, яка б користувалася підтримкою в усіх регіонах України.

Головною загрозою такій ситуації буде розкол країни і зростання політсил з проросійською ідеологією. Дуже скоро на росТВ виступатимуть українські депутати різного калібру і озвучувати потрібні Кремлю тези. Така тактика неодноразово використана з європейськими політиками, яких спонсорує Москва. "В Україні закликали відновити подачу води до Криму", "Український депутат закликав Київ до прямих переговорів з Донецьком і Луганськом" та інші заголовки будуть все частіше з'являтися в новинній стрічці.

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Росія продовжить свою агресію і буде спиратися саме на таких представників місцевої влади. Наскільки Володимир Зеленський та інші топ-чиновники зможуть на те реагувати - питання. Рішення провести парад на 30-річчя Дня незалежності України дає надію, що не все втрачено.

4. Монобольшість дає тріщину, але позачергові вибори будуть відтягувати до останнього

Падіння рейтингів бренду "Слуги народу" призведе до перетоку в першу чергу депутатів-мажоритарників на бік опонентів. Розпад "монобольшінства" змусить Арахамія і Корнієнко будувати містки з іншими політсилами. Разом з тим, перетоки посилять позиції українських олігархів у Верховній Раді. Очевидно, простіше "купити" сумнівається депутата, ніж проводити цілу кампанію без гарантії результату.

Глава партії Слуга Народу Олександр Корнієнко

Результати місцевих виборів стануть холодним душем для Зеленського і "Слуги народу". Розуміючи катастрофічну втрату підтримки, Банкова втрачає важливий важіль впливу на депутатів. Якщо раніше "неслухняних" парламентаріїв могли лякати розпуском Верховної Ради, то зараз йти на такий шантаж - самогубство для Офісу президента. Навіть змінити уряд або окремих міністрів буде проблематично.

Опозиція в особі ОТЗЖ і Європейської солідарності буде торпедувати позачергові вибори, наполягаючи на відсутності коаліції і вказуючи на роз'єднаність фракції "слуг". Влада ж буде максимально віддалятися від цього, розуміючи, що повторити феноменальний результат 2019 ніяк не вийде.

Головний підсумок: реванш далеко не примарний, він уже стукає у вікно. Ми бачимо, що колишні регіонали і просто проросійські політики мають шанс отримати найвищі цифри на виборах. Причин багато: коротка політична пам'ять, невиправдані надії на чинну владу і очевидні преференції, які окремі політики (той же Медведчук) отримали при п'ятому президенті. Наслідків куди більше. У Кремлі, думаю, акуратно піднімуть келих шампанського сьогодні. Москва грає в довгу, їх план взяття України під контроль знаходиться в активній фазі реалізації. Розслаблятися точно не час.

Автор: Ярослав Жаренов