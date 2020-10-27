У Зеленського готують потужну зброю проти союзників Росії в Карабасі - ЗМІ

Українська сторона візьме участь в карабаському конфлікті, поставивши зброю Азербайджану. Попередні домовленості із цього приводу вже досягнуто.

Про це повідомляє сайт OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Весь переговорний процес є строго засекреченим. Проте, виданню стало відомо, що доручення домовитися про постачання зброї Азербайджану надійшло віце-прем'єру - міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу УРУСЬКИЙ від глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Наступним "ланкою" в ланцюзі став директор державного підприємства "Прогрес" Тарас Шийко, якому довірили зустрітися в Туреччині з представниками Азербайджанської сторони. Мова на переговорах йшла про передачу Азербайджану 122-мм і 152-мм гармат і некерованих ракет.

На підставі досягнутих домовленостей Офіс президента доручив віце-прем'єру Олегу УРУСЬКИЙ і міністру оборони Андрію Тарану поставлена задача поставити відповідне озброєння через Туреччину в Азербайджан.