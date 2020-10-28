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Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?

Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
Оновлено 09:25 Сьогодні Телеграф

В Україні підбивають підсумки місцевих виборів. Яке майбутнє у монобільшості? Чи побачимо ми нову коаліцію? Яка ймовірність дострокових парламентських і президентських виборів? "Телеграф" разом з експертами проаналізував ситуацію і побудував кілька несподіваних прогнозів.

Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зазначає, що навіть до остаточних підсумків зрозуміло - партія влади зазнала поразки, а десь і взагалі фіаско.

«В середньому лише 10% підтримки по країні на місцевих виборах після підтримай в 40% партії на парламентських і більше 70% Зеленського - на президентських. Це, звичайно, провал, - упевнений політолог. - Причому провал, через трохи більше року після колишнього тріумфу. При цьому Зеленський особисто агітував за «Слугу народу», робив передвиборний тур. Правда, не можна говорити, що і опозиція виграла. Швидше ми отримали небезпечний момент, коли зміцнилися місцеві політпартії регіонального рівня. В цілому по Україні немає явного переможця. Але є той, хто програв - партія влади».

Віталій Бала нагадує, що Зеленський і "Слуга народу" раніше виправдовували свої дії, навіть йдучи врозріз з чинним законодавством, тим, що спираються у своїх рішеннях на масову підтримку громадян. Тепер її немає.

«Після підбиття остаточних результатів, включаючи другий тур, можна буде говорити, що більшість політсил (окрім хіба що" слуг ") будуть зацікавлені в проведенні дострокових виборів до Верховної Ради. З точки зору самозбереження, партії влади, можливо, варто було б йти на це. Вона все ще може мати непоганий результат. Зате коаліція буде загальна, можна буде на когось ще перекладати відповідальність. Особливо це було б зручно президенту», - вважає політолог.

Ще один варіант - формування коаліції в парламенті цього скликання. Знову ж таки, щоб з кимось розділити відповідальність, а не брати весь негатив на себе.

Віталій Бала не виключає, що на певних умовах "Слуга народу" могла б скооперуватися з депутатськими групами «За майбутнє» та «Довіра», які не раз уже були ситуативними союзниками Зе-команди.

«Питання - як буде діяти президент. З огляду на його непрофесіоналізм і некомпетентність, рішення може формувати його найближче оточення. Але спроба зберегти монобільшість (чого хочуть деякі люди з оточення Зеленського, боячись за підсумками дострокових виборів зовсім позбутися влади) може закінчитися так само «успішно», як місцеві вибори для "слуг", - вважає Віталій Бала.

Політолог, глава платформи Єдиний координаційний центр Олег Саакян упевнений, що за підсумками місцевих виборів зросли шанси не тільки позачергових парламентських виборів, а й перестановок в Кабміні.

«Ревізія конструкції влади після цих виборів відбудеться в будь-якому випадку, - пояснює експерт. - Рівень впливовості різних груп перерозподілився, карти за столом перероздани - починається нова гра. Умовний нульовий тур майбутніх парламентських і президентських виборів, які в певний момент нас чекають».

Олег Саакян звертає увагу, що "слуг народу" розхитують з різних сторін. На його думку, одним з ключових індикаторів, який покаже - чи чекати позачергових виборів - будуть зміни в Кабміні. А саме - повна його відставка або часткова зміна міністрів.

«В залежності від того, люди з яких груп зайдуть в новий Кабмін, хто стане прем'єром, стане ясно, наскільки ситуація з можливими позачерговими парламентськими виборами турбує президента. І який - поганий або дуже поганий сценарій він вибере, - підкреслює експерт. - Багато чого буде залежати і від епідеміологічної ситуації. Вона може змінити політичний ландшафт України до невпізнання, обнулити багато карти, наявні зараз на руках політичних еліт. Епідемія здатна кардинально змінити і соціальну та економічну ситуацію, привівши до нової електоральної картографії», - прогнозує політолог.

Керівник Фонду «Українська політика» Кость Бондаренко не думає, що місцеві вибори якимось чином вплинуть на фракцію «Слуга народу» і монобільшість в Раді.

«Це - різні площини і вимірювання політичного життя, - пояснює Кость Бондаренко. - Так, опоненти спробують підмінити поняття і говорити про те, що «слуги» і Зеленський втратили легітимність. Але це - не більше, ніж пропаганда. Я не бачу небезпеки для монобільшості».

Коментуючи чутки, що з фракції "Слуга народу" вийдуть люди Коломойського, експерт зазначив, що це не зробить погоду.

«Теоретично, в" Слугу народу "можуть увійти представники позафракційних або однієї з груп (наприклад, «Довіра»). До того ж, вийти з фракції можуть тільки мажоритарники - списочники просто втратять мандати (казус Томенко і Фірсова ніхто не відміняв). Тому я не бачу приводу для песимізму з приводу майбутнього Ради, - підкреслює Кость Бондаренко. - Зеленський і далі контролює владу в центрі, а на регіональному рівні буде вибудовувати відносини з елітами, виходячи з розстановки сил в радах за результатами виборів».

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Коалиция, Вибори, Зеленский, Слуга народу, Монобільшість.

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