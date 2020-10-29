Зеленський терміново зібрав силовиків через скандальні рішення Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

На засіданні РНБО розгляне питання про скандальне рішення Конституційного суду, який фактично заблокував реалізацію місцевих виборів в Україні. КСУ раніше заборонив публікувати і використовувати дані державних реєстрів, необхідні для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів, які хочуть очолити органи влади. Таким чином, чиновники, в тому числі і переможці місцевих виборів, не зможуть зайняти свої посади.

Зеленський запропонував членам РНБО обговорити ситуацію, а також прийняти відповідні рішення. Крім того, найближчим часом Президент України відправить в Раду невідкладні законопроекти для запобігання подібним кризовим ситуаціям в майбутньому.

"Нищівний удар, який наноситься досягненням країни в сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не може залишатися без уваги. Необхідна негайна і жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають суспільно небезпечними", - наводить слова Володимира Зеленського president.gov.ua.

Раніше глава Національного агентства з попередження корупції Олександр Новіков припустив, що рішення КСУ "повернуло Україну в 1991 рік".