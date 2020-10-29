На наступний день після виборів чиновникам повернули скорочені зарплати

Постанова уряду, датована 26 жовтня, зняла обмеження зарплат чиновників, що були встановлені навесні через ситуацію з коронавірусом

Про це в Facebook повідомляє Сергій Місюра - співробітник головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.

"Тільки пройшли місцеві вибори, як відразу, на наступний день, 26 жовтня, Шмигаль скасував обмеження заробітної плати топ-чиновникам. Обмеження вводилося через пандемію і дірку в бюджеті. А зараз ми бачимо, що зелена сволота моментально, відразу після виборів збільшила собі зарплату. Коронавірус дорогами перемогли, епоху бідності перемогли, вибори провалили, ЄС прямо говорить про загрозу безвізу - пора хоч зарплатою трохи отримати від держави, скільки їм там ще залишилося", - обурюється Місюра.

У постанові Кабміну йдеться, що з жовтня і надалі розміри заробітних плат керівників, членів виконавчих органів і винагорода членів наглядових рад суб'єктів управління державного сектора визначається на основі контрактів.