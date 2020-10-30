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П'ятниця, 30.10.2020
Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
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Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі

Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
10:27 Сьогодні Телеграф

З п'ятниці, 30 жовтня, реєстр електронних декларацій знову доступний. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Про це стало відомо близько опівночі.

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що "Національне агентство з питань запобігання корупції має забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

 

На це рішення українці відреагували неоднозначно. Частина говорить про те, що справедливість восторжествувала, і знову з'явився один з важелів для боротьби з корупцією.

"Доступ до електронних декларацій державних чиновників відкрито! А це значить тільки одне. Громадянське суспільство працює. Друзі - ви круті. Не зупиняйтеся", - написала у своєму Facebook журналістка Яніна Соколова.

Політолог Євген Магда озвучив припущення, що навряд чи Конституційний Суд України міг прийняти спірне рішення без схвалення зверху.

"Цікаво подивитися, як наші посольства завтра будуть пояснювати рішення уряду НЕ виконувати вердикт Конституційного Суду. При всій повазі до наших дипломатів", - зазначив Магда.

Адвокат і блогер Клим Братковський припустив, що рішенням Кабміну поставити крапку в питанні реєстру електронних декларацій навряд чи поставлена.

"Ми ще побачимо, як суд на Окружній скасовує рішення Президента про продовження роботи реєстру декларацій", - навів приклад можливого розвитку подій він.

У мережі також з'явився тематичний мем з версією, що Кабмін починає воювати з Конституційним Судом.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зібрав термінове засідання РНБО, де заявив, що система електронного декларування все ж буде працювати.

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НАЗК, Україна, Кабінет міністрів, Конституційний суд, Декларації, Електронні декларації.

Автор:

Телеграф
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