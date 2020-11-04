Законопроект Зеленського про КСУ може спровокувати імпічмент, - Андрій Богдан

В Україні триває "бодання" між президентом і Конституційним судом. Як відомо, президент хоче взяти в парламенті законопроект, який скасує останні рішення КСУ і фактично розпустить Суд.

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що така ініціатива глави держави є правильною з політичної сторони питання, але може стати причиною для імпічменту Зеленського.

"Цей законопроект, який вніс президент, він політично правильний, політично я його підтримую. Але юридично - це називається узурпація влади", - підкреслив Богдан, уточнивши, що поки закон не прийнятий - це замах на вчинення правового злочину, але в разі прийняття це загрожує кримінальним покаранням.

"Це може бути підставою для процедури імпічменту", - говорить Андрій Богдан. Екс-глава ОПУ вважає, що президент і його оточення знали про підготовлюване рішення КСУ щодо закриття реєстрів декларацій, оскільки прийняття такого рішення забезпечує велике коло осіб, а в КСУ є представник президента. Також, упевнений Богдан, про підготовку рішення повинні були знати спецслужби, а Офісу президента необхідно було заздалегідь відреагувати.

Аналітик Анатолій Октисюк запропонував Зеленському два варіанти виходу з конституційної кризи, один з яких - розпуск парламенту.