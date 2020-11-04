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Зеленський звільнив близького друга, але тут же знайшов йому нову посаду

Зеленський звільнив близького друга, але тут же знайшов йому нову посаду
14:02 Сьогодні Телеграф

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника глави Офісу президента.

Відповідний указ опублікований на сайт ОПУ.

У той же час, Трофімов призначений радником президента.

"Телеграф" раніше писав, що Трофімов - давній і близький друг сім'ї президента. Зараз у нього конфлікт з главою ОПУ Андрієм Єрмаком. На Банковій Трофімов відповідав за регіональну політику.

Чутки про його звільнення почали ходити приблизно за тиждень до місцевих виборів. Причиною звільнення якраз називали погані відносини з Єрмаком. 

В команду президента нібито може повернутися Тимофій Милованов. У підтримку цих чуток може свідчити той факт, що в понеділок, 2 листопада, в програмі "Свобода слова" на ICTV Милованов був запрошений в якості "експерта", він всіляко підтримував позицію президента.

Ефір багато експертів вважають "теплою ванною" для Зеленського, а участь в ньому Милованова може служити свідченням, що той знову отримав "зелене світло" і співпрацює з Зе-командою.

Автор: Ярослав Жаренов

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Все по темі:

Зеленский, Офис Президента, Тимофій Милованов, Андрій Єрмак, Сергій Трофімов.

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Телеграф
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