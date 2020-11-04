"У чому сенс? Що він там перевіряє?": Богдан пройшовся по Зеленському через піар на дорогах

Перед місцевими виборами президент Володимир Зеленський активно їздив по країні та інспектував об'єкти "Великого будівництва". Зокрема, мова йшла про дороги, мости та інші об'єкти інфраструктури, на які виділили більшу частину "ковідного фонду".

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що виборча кампанія на місцеві вибори була побудована кардинально неправильно.

"Не Володимир Олександрович повинен був себе рекламувати, їздити перевіряти дороги, а його кандидати повинні їздити і перевіряти дороги і сигналізувати, якщо щось не так", - говорить Богдан в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не розумію, а що вони там їздять? Ось чесно, я цього не говорив ніколи під час виборчої кампанії, але все-таки: що перевіряв президент? Він їздив з інспекціями будівництва. Ось що він там перевіряв? ... Відкриваються двері , він виходить, значить, там самоскиди якісь, апарат, який асфальт вкладає, стенд, Кубрак (Олександр Кубрак - голова "Укравтодору" - Авт.) приходить з Кирилом Тимошенко (заступник глави ОПУ, курирує проект - Авт.) і йому там лінійкою щось показують. Він каже: "О, та тут ще нада", - говорить Андрій Богдан.

"Що президент робить, що він перевіряє? Кількість самоскидів? Якість бетону? У чому сенс? Зв'язок президента з місцевою виборчою кампанією там? От якби кандидат в мери, кандидат до обласної ради, приїхав, і навіть з президентом теж - це була б передача рейтингу", - підкреслив екс-глава ОПУ.

Перед виборами в політичних колах обговорювалося, що "Велике будівництво" - єдиний помітний проект Зе-команди. На тлі провалу боротьби з коронавірусом, війною на Донбасі і вмираючої економікою, влада зробила ставку на демонстрації масштабного будівництва доріг.

На Тернопільщині під час візиту Зеленського поруч з ним на іспекціі доріг засвітився кандидат в мери обласного центру від партії "Слуга народу" Віктор Гевко, який є коміком і актором в "Кварталі".