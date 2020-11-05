Кравчук заговорив про вибори в Донецьку і Луганську і навіть назвав дату

У четвер, 5 листопада, Україна направить координатору ТКГ, спецпредставникові голови ОБСЄ Хайді Грау лист з "Планом спільних кроків" з пропозиціями щодо припинення конфлікту на Донбасі і демілітаризації ОРДЛО.

Про це "Інтерфакс-Україна" розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Українська сторона пропонує демілітаризувати окупований Донбас на початку 2021 року і створити умови для проведення вже 31 березня 2021 року місцевих виборів на цій території, підкреслив Кравчук.

"Все збройні формування, найманці, озброєння все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року", - розповів він.

Потім Україна бере під контроль кордон з Росією і забезпечує безпеку на території ОРДЛО. При цьому тих, хто не скоював злочинів, чекатиме амністія. На території ОРДЛО потрібно забезпечити доступ міжнародних організацій, зокрема Червоний хрест повинен мати доступ до всіх утримуваним особам. Кравчук відзначає, що це можна зробити до середини листопада поточного року, а до 15 грудня провести обмін утримуваними особами за принципом "всіх на всіх".

Також Кравчук сподівається, що до кінця 2020 року вдасться організувати зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Відповідно до запропонованого плану, СММ ОБСЄ може збільшитися ще на 1500 чоловік і повинна отримати безпечний доступ до всієї території України.

Раніше Україна погодилася розглянути розроблені Росією "дорожню карту", запропоновану Луганську і Донецьку.