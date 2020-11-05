Рада прийняла держбюджет-2021 в першому читанні

У четвер, 5 листопада, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2021 рік.

Документ відправили на розгляд до парламенту ще в середині вересня, але до нього ніяк не доходили за браком достатньої кількості депутатів через коронавірус.

"За" документ проголосували 275 обранців, "проти" - 41 нардеп, в той час як ще 14 утрималися.

Серед тих, хто проголосував найбільше депутатів правлячої партії "Слуга народу", - вони віддали 209 голосів. Ще 20 набрала "Довіра", 19, - "Батьківщина", і 16, - "За майбутнє".

Також дивіться, як були розміщені нардепи, що голосували в залі парламенту:

Відповідно до проекту, в бюджеті на наступний рік буде збільшено фінансування президента і його ОП, Кабміну, ВРУ; знижені субсидії, але збільшать соцзахист і пенсії українців, профінансують доплати пенсіонерам 75+.

У документі закладено курс на рівні 29,1 грн за долар, інфляція в 7,3%, безробіття на рівні в 9,2%, збільшена мінімальна зарплата на рівні в 6000-6500 грн