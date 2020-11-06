Скачать
П'ятниця, 06.11.2020
Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси: останні новини про підсумки виборів в США
Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси: останні новини про підсумки виборів в США
Лукашенко "гарантував" білорусам нові вибори
Лукашенко "гарантував" білорусам нові вибори
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом

У Броварах "пронумеровані" бюлетені були надруковані в друкарні сім'ї кандидата "Слуги народу"

У Броварах "пронумеровані" бюлетені були надруковані в друкарні сім'ї кандидата "Слуги народу"
Оновлено 19:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це в подальшому могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Про це повідомляється на сторінці Броварського відділу поліції.

Як виявилося, "нумеровані" бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови і першим номером виборчого списку від "Слуги народу" Дмитром Ратникова. Броварська міська ТВК визначила виконавцем друку виборчих бюлетенів ПП "КП" УКРСІЧ ", з яким укладає договір № 1 / 13-10 від 15.10.2020. В той же день ПП" КП "УКРСІЧ" уклало договір субпідряду № 15/10 / 20- 3 з ТОВ "НОВИЙ ДРУК" (обидва підприємства знаходяться за однією адресою - Київ, вул. Магнітогорська, 1), яким дає завдання субпідряднику виготовити печатку всіх виборчих бюлетенів на вибори Броварського міського голови і вибори депутатів Броварської міської ради. У специфікації до договору субпідряду Сторони прямо встановлюють, що виборчий бюлетень в якості міри захисту повинен містити нумерацію.

У день виборів виборці виявили, що бюлетень і корінець до нього містять однакову нумерацію. В результаті є можливість проконтролювати волевиявлення кожного виборця через корінець бюлетеня.

 

Друкарня "НОВИЙ ДРУК" - "сімейний" бізнес сім'ї Ратникова. Її засновником є вітчим Дмитра - Клименко Володимир Михайлович. Він кінцевий бенефіціар цієї компанії. Тут працювала його мати - Клименко Наталія Василівна, Дмитро друкував власну газету "7 днів". Тут він видав свою книгу під назвою "Бровари. Моє місто - мій дім", друкував передвиборну агітацію на виборах. Друкарня "НОВИЙ ДРУК" є засновником ТОВ "Обнова" - підприємства, де Дмитро Ратніков довгий час працював на посаді директора. Тут до 2010 працювала і дружина Дмитра - Наталя.

Ці факти розслідують правоохоронні органи, тому доля виборів в Броварах - "під великим питанням".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Вибори, Нацполиция, Бровари.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони
02 У Броварах "пронумеровані" бюлетені були надруковані в друкарні сім'ї кандидата "Слуги народу"
03 Росіянка організувала нарколабораторію під Києвом: попалася на хабарі слідчого
04 Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші
05 Грибники -"сталкери" поблизу ЧАЕС назбирали 60 кг радіоактивних грибів, але попалися поліції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони
Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони
Дубінський влаштував свою приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Схеми
Дубінський влаштував свою приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Схеми
Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші
Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші
Коронавірус побив &quot;рекорди&quot; в 11 областях України
Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся