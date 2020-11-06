У Броварах "пронумеровані" бюлетені були надруковані в друкарні сім'ї кандидата "Слуги народу"

Під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це в подальшому могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Про це повідомляється на сторінці Броварського відділу поліції.

Як виявилося, "нумеровані" бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови і першим номером виборчого списку від "Слуги народу" Дмитром Ратникова. Броварська міська ТВК визначила виконавцем друку виборчих бюлетенів ПП "КП" УКРСІЧ ", з яким укладає договір № 1 / 13-10 від 15.10.2020. В той же день ПП" КП "УКРСІЧ" уклало договір субпідряду № 15/10 / 20- 3 з ТОВ "НОВИЙ ДРУК" (обидва підприємства знаходяться за однією адресою - Київ, вул. Магнітогорська, 1), яким дає завдання субпідряднику виготовити печатку всіх виборчих бюлетенів на вибори Броварського міського голови і вибори депутатів Броварської міської ради. У специфікації до договору субпідряду Сторони прямо встановлюють, що виборчий бюлетень в якості міри захисту повинен містити нумерацію.

У день виборів виборці виявили, що бюлетень і корінець до нього містять однакову нумерацію. В результаті є можливість проконтролювати волевиявлення кожного виборця через корінець бюлетеня.

Друкарня "НОВИЙ ДРУК" - "сімейний" бізнес сім'ї Ратникова. Її засновником є вітчим Дмитра - Клименко Володимир Михайлович. Він кінцевий бенефіціар цієї компанії. Тут працювала його мати - Клименко Наталія Василівна, Дмитро друкував власну газету "7 днів". Тут він видав свою книгу під назвою "Бровари. Моє місто - мій дім", друкував передвиборну агітацію на виборах. Друкарня "НОВИЙ ДРУК" є засновником ТОВ "Обнова" - підприємства, де Дмитро Ратніков довгий час працював на посаді директора. Тут до 2010 працювала і дружина Дмитра - Наталя.

Ці факти розслідують правоохоронні органи, тому доля виборів в Броварах - "під великим питанням".