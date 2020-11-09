Скачать
Понеділок, 09.11.2020
Як в Україні святкують День української писемності та мови
Як в Україні святкують День української писемності та мови
Де знаходиться Шуши, взятий Азербайджаном в Карабасі: карта і фото
Де знаходиться Шуши, взятий Азербайджаном в Карабасі: карта і фото
Манчестер Сіті і Ліверпуль розкатали нічию з двома пенальті (відео)
Манчестер Сіті і Ліверпуль розкатали нічию з двома пенальті (відео)
Яскраві привітання на День ангела Дмитра 10 листопада
Яскраві привітання на День ангела Дмитра 10 листопада

Землянський: Зеленський повинен прислухатися до аргументів опозиції і розігнати Раду

Землянський: Зеленський повинен прислухатися до аргументів опозиції і розігнати Раду
Оновлено 13:34 Сьогодні Телеграф

Голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук вимагає від Зеленського перевиборів парламенту так як це єдиний вихід з політичної кризи, а також, тому що поразка «слуг народу» на місцевих виборах ставить під сумнів можливість існування Верховної Ради у нинішньому складі , де більшість депутатських місць зберігаються за партією, якій українці висловили повну недовіру на виборах.

Про це заявив аналітик і політичний експерт Валентин Землянський, коментуючи РІА «Новий День» політичну обстановку в Україні.

Він зазначив, що свого часу Зеленський розпустив парламент, апелюючи точно такими ж аргументами.

«Розгром президентської партії" Слуга народу" на недавно минулих муніципальних виборах ставить під сумнів легітимність українського парламенту, де партія Зеленського зберігає за собою більшість депутатських місць. Рано чи пізно постане питання - наскільки легітимна на сьогодні Верховна рада. Ми потрапляємо в ситуацію минулого року, коли Зеленський розпускав парламент восьмого скликання: ви - політичні банкрути, ваша влада не відповідає очікуванням, надіям і сподіванням простих українців, тому треба розпуститися», - сказав політолог в коментарі РІА «НД».

Також він додав, що зараз з цієї ж резонною мотивацією виступає опозиція, зокрема партія Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя» та, ймовірно, цей вагомий аргумент таки схилить чинного Президента до перевиборів.

«При тому, що це залишається правом, а не обов'язком Зеленського, я думаю, в будь-якому випадку, якщо інстинкт політичного самозбереження візьме гору, то я не виключаю до весни ситуацію перевиборів Ради», - наводить інформагентство слова Землянського.

Нагадаємо, голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук заявив, що на місцевих виборах українці віддали свій голос опозиційної партії, а це значить, що люди категорично не задоволені існуючою владою і її діями.

«Ми, зробили все для того, щоб дійти до людей, і як результат - ми отримали ту довіру, на яку розраховували. Ми будемо високо цінувати цю довіру. На місцях наші депутати, наші депутатські групи, фракції, наші представники в посадах мерів будуть робити все необхідне для того, щоб Україна перетворилася на успішну країну, а не в ту країну, в якій ми, на жаль, сьогодні живемо в умовах економічної, соціальної, гуманітарної та політичної кризи », - підкреслив Віктор Медведчук.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Телеграф.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна ніколи не досягне успіху в переговорах по Криму і Донбасу - офіцер НАТО
02 Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!
03 Згорів за п'ять днів: в Закарпатті від коронавірусу помер полковник СБУ
04 Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони
05 Стало відомо, коли і де попрощаються з Михайлом Жванецьким
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Як так, бл * дь ?!&quot; ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу (фото)
"Як так, бл * дь ?!" ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу (фото)
Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони
Відставки, радість і паніка: що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном
Відставки, радість і паніка: що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном
У день смерті Жванецького на &quot;1 + 1&quot; показали пародію на нього (Відео)
У день смерті Жванецького на "1 + 1" показали пародію на нього (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся