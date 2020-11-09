Землянський: Зеленський повинен прислухатися до аргументів опозиції і розігнати Раду

Голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук вимагає від Зеленського перевиборів парламенту так як це єдиний вихід з політичної кризи, а також, тому що поразка «слуг народу» на місцевих виборах ставить під сумнів можливість існування Верховної Ради у нинішньому складі , де більшість депутатських місць зберігаються за партією, якій українці висловили повну недовіру на виборах.

Про це заявив аналітик і політичний експерт Валентин Землянський, коментуючи РІА «Новий День» політичну обстановку в Україні.

Він зазначив, що свого часу Зеленський розпустив парламент, апелюючи точно такими ж аргументами.

«Розгром президентської партії" Слуга народу" на недавно минулих муніципальних виборах ставить під сумнів легітимність українського парламенту, де партія Зеленського зберігає за собою більшість депутатських місць. Рано чи пізно постане питання - наскільки легітимна на сьогодні Верховна рада. Ми потрапляємо в ситуацію минулого року, коли Зеленський розпускав парламент восьмого скликання: ви - політичні банкрути, ваша влада не відповідає очікуванням, надіям і сподіванням простих українців, тому треба розпуститися», - сказав політолог в коментарі РІА «НД».

Також він додав, що зараз з цієї ж резонною мотивацією виступає опозиція, зокрема партія Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя» та, ймовірно, цей вагомий аргумент таки схилить чинного Президента до перевиборів.

«При тому, що це залишається правом, а не обов'язком Зеленського, я думаю, в будь-якому випадку, якщо інстинкт політичного самозбереження візьме гору, то я не виключаю до весни ситуацію перевиборів Ради», - наводить інформагентство слова Землянського.

Нагадаємо, голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук заявив, що на місцевих виборах українці віддали свій голос опозиційної партії, а це значить, що люди категорично не задоволені існуючою владою і її діями.

«Ми, зробили все для того, щоб дійти до людей, і як результат - ми отримали ту довіру, на яку розраховували. Ми будемо високо цінувати цю довіру. На місцях наші депутати, наші депутатські групи, фракції, наші представники в посадах мерів будуть робити все необхідне для того, щоб Україна перетворилася на успішну країну, а не в ту країну, в якій ми, на жаль, сьогодні живемо в умовах економічної, соціальної, гуманітарної та політичної кризи », - підкреслив Віктор Медведчук.