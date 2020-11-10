З приходом Байдена можливі зрушення в питанні деокупацію Криму, - дипломат

Чи зміниться політика США щодо України зі зміною влади у Вашингтоні? Про перспективи українсько-американського співробітництва в ракурсі поки неофіційному, але з все більш явною перемогою кандидата-демократа в президенти США Джо Байдена, "Телеграфу" розповів дипломат, в.о міністра закордонних справ України (з березня по жовтень 2009), перший заступник голови МЗС (2007-2010 рр.) Володимир Хандогій.

«Я і багато інших експертів не очікуємо різких змін в політиці США по відношенню до України. Більш того, мені здається, що після обрання президентом Байдена (якщо таке відбудеться офіційно), наші відносини будуть розвиватися в більш передбачуваному плані. У зовнішній політиці важлива передбачуваність, - підкреслює дипломат. - А Байден - системний політик, добре і давно знає України. І тому його кроки в значній мірі передбачувані ».

Володимир Хандогій вважає, що можна очікувати посилення підтримки України з боку міжнародного співтовариства в цілому і США - зокрема. Особливо в ракурсі протидії російській агресії.

«Можливі зрушення в кроках по деокупацію Криму, - продовжує експерт. - У зв'язку зі створенням українською стороною Кримської платформи, США більш предметно розглядатимуть наші пропозиції в цьому плані. Питання прямого або опосередкованої, але - активної - участі США в Мінському процесі і нормандського форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі також здобуде нове значення. Нам треба скористатися цією можливістю активно попрацювати з американцями в плані їх прямого підключення до цих процесів. Очевидно, що нинішній стан справ в Мінському процесі і нормандському форматі не вселяє оптимізму. Фактично ми нікуди не рухаємося. А підключення США буде певним стимулом для продовження пошуку якихось нових ідей та їх реалізації».

Володимир Хандогій зізнався, що з оптимізмом дивиться на майбутні американсько-українські відносини. Особливо важливим вважає зберегти існуючу сьогодні двопартійну підтримку - як демократів, так і республіканців, як в Конгресі, так і в Сенаті.

«Вона була і раніше, важливо зберегти цей баланс, - підкреслює дипломат. - Американські політики можуть активно протистояти один одному з різних питань, але коли мова заходить про Україну, вони виступають активно фронтом. Перш за все, мова про санкції по відношенню до РФ за її агресію проти України. Це буде більш активно обговорюватися. Думаю, ми можемо розраховувати на їх посилення».

Автор: Андрій Пітонов