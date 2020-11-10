Новий глухий кут: до чого приведе Україну битва планів по Донбасу

В рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) парламентерів з Донбасу 10 листопада планують представити покроковий план врегулювання ситуації. Імовірно, щось середнє між раніше озвученими російськими та українськими пропозиціями.

Куди приведе ця битва планів? Своєю думкою з «Телеграфом» поділився політолог, експерт ГО "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко.

«Росія вже сказала, що нічого не хоче слухати. Мовляв, є Мінські угоди - потрібно дотримуватися їх, - відзначає експерт. - Ми для себе розуміємо, що ці домовленості є нікчемними для українського суспільства. Вони не були імплементовані в повній мірі. Вони несуть загрозу, там закладено низку мін уповільненої дії».

Віктор Бобиренко впевнений, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише тоді, коли там не просто будуть розвиватися жовто-сині прапори, а й буде реально встановлена українська влада.

«Навколо цих планів і недопланів буде багато розмов, будуть висловлюватися різні пропозиції. Але обидві сторони будуть стояти на своєму. Як би не хотів Зеленський «швидкого миру», українці не дозволять йому погодитися на вибори під російським протекторатом і російськими автоматами, - попереджає експерт. - А РФ не згодна на варіант, коли спочатку - контроль за кордоном, а потім - вибори на вже контрольованій нами території».

На думку Віктора Бобиренко, Україні слід апелювати в ООН, ОБСЄ. Пояснювати, що єдино можливий варіант, щоб «не стріляти» - миротворчі місії на лінії розмежування.

"А поки ми продовжуємо ментально втрачати Донбас. У цьому році в перший клас пішли діти, які в дитсадках не чули української мови", - підсумував Бобиренко.