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Чи може Україна силою повернути Донбас?

Чи може Україна силою повернути Донбас?
Оновлено 10:01 Сьогодні Телеграф

Україну застерігають від спроб звільнити ОРДЛО силовим способом, як це зробив Азербайджан зі своїми територіями в Нагірному Карабасі. Чи можлива силова деоккупція на Донбасі? Якщо ні, то чому? Якщо так, то коли і за яких умов? Своєю думкою з «Телеграфом» поділився аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков.

«Основний момент - швидкість операції. Якщо дивитися на те, що було на Південному Кавказі, у Азербайджану за підтримки Туреччини все зайняло півтора місяці. Прорвали оборону вірмен, почали виходити до центру звільнили території, звільнили Шуші, досягли політичного врегулювання. Якщо проектувати ситуацію на Донбас, то під час гіпотетичної військової операції потрібно буде все зробити за лічені дні», - зазначає аналітик.

Микола Белесков нагадує, що на окупованих територіях Донеччини і Луганщини стоять два армійські корпуси т.зв. «ДНР» і «ЛНР», а за їхніми спинами - російські війська.

«Повинна бути дуже велика швидкість визвольної операції. Зараз у нас немає такого потенціалу, щоб її провести. Необхідні якісна розвідка, якісні засоби ураження, - підкреслює експерт. - Але в даний момент у нас немає військового потенціалу, щоб за лічені дні вийти на кордон, закріпитися там і тим самим попередити те, що сталося влітку 2104-го. Тоді на тлі успіхів антитерористичної операції, РФ вторглася в нашу країну, стабілізувала ситуацію в свою користь і змусила Україну залишитися фактично на тих рубежах, де зараз стоять наші військові».

На думку Миколи Белескова, щоб мати можливість силою звільнити Донбас нам потрібні роки роботи і маса ресурсів.

«Витрачаючи на оборону ресурсів в 8-10 менше, ніж РФ, ми не можемо створити ситуацію, яку зумів створити Азербайджан. У плані ресурсу, якщо порівнювати російсько-український конфлікт з тим, що сталося в Нагірному Карабасі, ми не Азербайджан, а Вірменія, - вважає аналітик. - Бойові дії на Південному Кавказі дають розуміння і надію, що при правильному інвестуванні, ми можемо наростити ціну для РФ за збройний напад. Але, підкреслюю, потенціалу для військового звільнення Донбасу у нас зараз немає. Та й РФ не буде спокійно спостерігати за цією ситуацією».

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Донбас, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Російська Агресія, Микола Белесков.

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Телеграф
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