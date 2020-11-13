Карантин вихідного можуть скасувати: що говорять в Раді

У вівторок 17 листопада парламент може зібратися на засідання і розглянути питання про скасування карантину вихідного дня.

Такий прогноз робить виданню Страна.UA зам глави фракції "Голос" у ВР Ярослав Железняк.

За словами депутата, в п'ятницю, 13 листопада, відбулося засідання фракції, на якому було обговорено питання необхідності скликання позачергового засідання Верховної ради. Зокрема, може бути розглянутий законопроект Дмитра Разумкова №4304, який пропонує відновити скасування за рішенням Конституційного Суду України відміну антикорупційних норм. Також на порядку денному питання щодо відстрочення обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Железняк також упевнений, що може бути прийнята постанова ВР про скасування карантину вихідного дня. На своїй сторінці депутат розмістив текст звернення до голови ВР Разумкова з пропозицією доручити апарату парламенту виготовити і надати бланки для збору підписів депутатів на підтримку ініціативи проведення позачергового сесійного засідання. На ньому Железняк пропонує розглянути проект постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова, називаючи це "відповіддю на карантин вихідного дня".

Введення карантину вихідного дня викликало бурю обурення серед представників бізнесу, які вважають такий крок уряду згубним.