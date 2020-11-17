На каналі Порошенка ведучий звинуватив у брехні нардепа з його фракції: відео скандалу в прямому ефірі

Ведучий телеканалу "Прямий" Микола Вересень нагрубив в прямому ефірі народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині.

Відео перепалки оприлюднила в Facebook волонтер Маруся Звіробій.

"Софія готує пост, в якому дасть фактаж по кожному пункту, який можна розкрити не за 60 секунд. Але поведінку Миколи Вересня я не зрозуміла. Ти брешеш, бо я так сказав, це ще що за фокус?", - написала Звіробій.

"Не знаю, яка муха сьогодні вкусила Миколу Вересня, але на мої слова, що кожен новий законопроект влади погіршує ситуацію для підприємців, він звинуватив мене у брехні, не даючи ні часу, ні можливості чітко аргументувати свою позицію. Більш того, коли я встала і зажадала вибачень - він звинуватив мене у фізичному насильстві - як ніби я його хочу вдарити ", - написала після ефіру Федина у себе в Facebook.

Як відомо, канал "Прямий" пов'язують з Петром Порошенком, участь в ефірах часто приймають представники партії "Європейська солідарність".

Відзначимо, що перепалка трапилася під час обговорення інформації про брак фінансування для стаціонарних лікарень, в яких лікують хворих на коронавірус.