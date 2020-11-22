У 11 містах України пройшов другий тур місцевих виборів: хто перемагає

У неділю, 22 листопада, в одинадцяти містах України пройшов другий тур місцевих виборів.
Як повідомляє глава мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, станом на 20:00 було зафіксовано 220 порушень.
За її словами, одним з типових порушень було фотографування бюлетеня. А найбільш систематично це траплялося в Дніпрі.
Згідно з повідомленнями Нацполіціі, порушники, які фотографували свої бюлетені, виявлені в Черкасах і Дніпрі, а у Львові відкрили справу через те, що комісія підписала протокол про підрахунок голосів ранше, ніж завершився процес волевиявлення.
Згідно з даними ЦВК, станом на 13:00 середня явка становила 12,7%.
Тим часом в мережі почали з'являтися перші екзит-поли Шустера.
Попередньо, у Львові перемагає чинний глава міста Андрій Садовий.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко обходить свого опонента Віктора Євпак.
Також, швидше за все, свій пост збереже і діючий глава Дніпра Борис Філатов