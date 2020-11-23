Мендель потрапила в новий скандал: що за пост про брауні вона видалила з Instagram

Прес-секретаря президента України Юлію Мендель висміяли за пост про не ідеальний «шостий ведмедик брауні». На фото видно, що десерт зроблений не ідеально і один з шести «ведмедиків Брауні» не вийшов.

Цей пост вона опублікувала ввечері в неділю, 22 листопада, на своїй сторінці в Instagram.

«Життя не ідеальне. Шостий ведмедик брауні - яскравий тому доказ», - прокоментувала вона свою фотографію.

Однак з Instagram фото вона видалила через кілька годин, ситуацію ніяк не коментує, але в мережі встигли зберегти скріншот.

Зараз її сторінка виглядає так:

Відзначимо, що Володимир Зеленський - шостий президент України, і багато хто провів паралелі між ним і ведмежам, хоча чи йшла про нього мова в пості насправді - незрозуміло. Під скріном повідомленням Мендель люди залишили багато відгуків: "Ну, не кожному дано спекти... шостого... Все розвалюється і розвалюється... Господи, ну хоча б натяк в ній був на здатність аналізувати...", "Може Мендель - засланий козачок","у нього коронавірус, а ви всі безсердечні, в ведмедики, звісно".