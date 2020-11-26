В Україні введуть новорічний локдаун: джерела розповіли про плани влади

Влада України вже готується до введення повноцінного локдауну, зараз стоїть питання тільки про терміни.

Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

"У Кабміні вважають, що карантин вихідного дня дає свої результати, проте навіть статистика МОЗ демонструє погіршення ситуації", - констатує співрозмовник, знайомий з ситуацією.

"Офіс президента дав негласну команду розрахувати втрати і спрогнозувати ситуацію в разі введення локдауну", - уточнює джерело.

Інший співрозмовник, близький до президента Зеленського, на умовах анонімності говорить, що президент насправді практично змирився з тим, що зустрічати Новий 2021 рік цього разу будуть без особливої помпи.

"Там (в Офісі президента - авт.) Зрозуміли "косяк" з киснем. Зараз проводиться максимальне підключення ліжок до кисню, ведуться переговори з виробниками, щоб будь-яким способом доставити кисень до лікарень, а там дати можливість хворим поборотися за своє життя", - розповідає "Телеграфу" джерело у владі.

"Імовірність введення локдауну - 99,9%. До нього готуються і в Кабміні і в ОП. Зараз йдуть переговори щодо термінів. Звучать пропозиції "закриватися" з середини грудня. Деякі з тих, хто приймає рішення в нашій країні, не проти поставити на життя паузу прямо зараз. Мінімально мова йде про два тижні. На ділі ж може виявитися і три тижні, і навіть місяць", - розповідає один з видних нардепів від "Слуги народу".

Фінансовий аналітик Сергій Фурса в коментарі "Телеграфу" висловив думку, що локдаун може допомогти Україні пережити пандемію коронавірусу з мінімальними людськими втратами, однак для цього влада повинна домовитися про фінансову допомогу. Зокрема, домогтися траншу від МВФ.

Автор: Ярослав Жарєнов