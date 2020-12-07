Коли Зеленський говорить про бажання Путіна закінчити війну, в Кремлі думають: "З чого це він так вирішив?", - Роман Цимбалюк

У першій частині великого інтерв'ю "Телеграфу" кореспондент "УНІАН" Роман Цимбалюк розповів, чому Володимир Зеленський засмутив керівництво РФ. У другій частині нашої бесіди ми обговорили, хто може допомогти Києву повернути окуповані території, а так само який сценарій для України Кремль підготував на цей раз (для перегляду відео версії потрібно проскролити до кінця матеріалу).

У кордонів України Росія розгорнула величезну кількість військ для вторгнення

- На початку бойових дій за Карабах (цієї осені) висловили ідею, що якби Азербайджан об'єднався з Грузією, Молдовою і Україною і одночасно країни почали повертати контроль над своїми територіями, то у РФ не вистачило б ресурсів опиратися і комусь (або всім ) вдалося б повернути свої території. Чи вистачає у Росії ресурсів зараз?

-Дивлячись з ким воювати. Якщо скласти військові і економічні потенціали перерахованих країн, то це в кілька разів менше, ніж у Російській Федерації. Росія може проводити військові дії одночасно з усіма зазначеними державами. У Придністров'ї не така велике військове угруповання РФ, але і у Молдови армія нечисленна. З Грузією зрозуміло - логіка 2008 роки нікуди не поділася. У війні з Україною загинуть десятки тисяч людей, але з великою ймовірністю ми цю війну програємо, оскільки вздовж українського кордону з 2014 року РФ розгорнула колосальну кількість військ, цілі дивізії. Це угруповання для вторгнення в Україну, потрібно це розуміти.

Озвучений тобою сценарій я б всерйоз не розглядав, але хід думок мені подобається. Все залежить від того, який саме у Росії буде противник. Однією Туреччини, можливо, буде достатньо. Просте порівняння: в Україні президент говорить, що нам "потрібно просто перестати стріляти", не звучить ідея фікс - повернути захоплені території. "Ми за мир" і все таке, ніяких планів по військовому поверненню територій у нас немає. А ось у турків з цим проблем немає - вони спокійно збивають російські літаки, мочать російських "іхтамнетів" в Сирії, Лівії, продемонстрували готовність воювати проти Кремля в Нагірному Карабасі і так далі.

- За результатами війни за Нагірний Карабах, за столом переговорів прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виявився в положенні 1:3 проти Москви, Анкари і Баку. Політолог Юрій Романенко порівняв Вірменію з молочним поросям, якого розчленували за обіднім столом. Чи можемо ми бути в ролі такого порося?

- Частково ми вже опинилися в цій ролі. Хто відкусив Крим і Донбас? Наші "братушки". Ця історія дуже повчальна. Ти стаєш жертвою, якщо ти слабкий. Слабкий ти - бо дурний, а дурний - бо бідний. І так по колу.

Якщо дивитися зараз з Москви в бік Києва, то не видно вертикалі влади. Є якісь вогнища, але в цілому влади не видно. Президенту не важливо, як називається його вулиця, але ж вулиці зазвичай називають на честь переможців.

Скоро буде новорічне привітання Володимира Зеленського, я чекаю якихось соковитих штук від продюсерів "Кварталу". Нам же цікаво не тільки, що буде вимовляти президент, а й який сенс буде закладений в його словах. Зараз суспільству нав'язують, що Україна сама винна у втраті Криму, Донбасу та інше. Росію фактично виносять за дужки - особливо цим грішать інформаційні смітника Медведчука і один відомий блогер, який у мене асоціюється з опудалом в Гуччі.

- Як Путін ставиться до Зеленського?

- У мене складається враження, що в Кремлі українську владу і частина нашого суспільства (в тому числі проросійськи орієнтовану) зневажають. Якийсь вискочка грав на роялі і раптом став президентом України. А найголовніше - він призначений на свою посаду без узгодження з Москвою! Ну що це таке?

Я довгий час живу в Москві і добре знаю менталітет росіян. Коли ти починаєш перед ними підлабузнюватися, то нічим хорошим це не закінчується. Ось Зеленський говорив: "Я побачив в очах Путіна бажання закінчити війну". Йому (Путіну - Авт.) коли це подають на стіл, то він думає: "З чого це він так вирішив? Хто йому це сказав? Скільки ще солдат українських потрібно вбити, щоб він (Зеленський - Авт.) Почав щось розуміти ". Слово презирство в цьому плані найкраще відображає ставлення Кремля до Зеленського та українців.

Медведчук на свої канали заробляє в Україні

- Не зумівши завоювати Україну військовим шляхом, Кремль узяв курс на м'яку експансію - канали Медведчука, засилля російського продукту на YouTube. Електорат Зеленського в більшій своїй мірі не проти відновлення зв'язків з Росією. Чи можемо ми уявити ситуацію, що в найближчі 10-20 років у нас будуть нормальні відносини з РФ? Або ментально ми вже точно відкололися від "русского мира"?

- Що стосується YouTube - потрібно терміново прорекламувати мій канал, він російськомовний, але з чіткою позицією і назвою речей своїми іменами. Що стосується експансії - все так влаштовано, що Медведчук на свої канали заробляє в Україні. Всі ці роздуми, що хтось там валізи з грошима возить з Москви до Києва, щоб за це все платити, не мають спільного з реальністю. Система бізнесу вибудувана таким чином, щоб Україна сама платила за те, щоб її жерли росіяни. Треба визнати - це вищий пілотаж Росії, як імперії. Досить проаналізувати ринок скрапленого газу, транзит вугілля в ту ж Польщу і так далі. За словами обізнаних людей, ці моменти контролює Медведчук. Може звичайно вони брешуть, але точно можна сказати, що Медведчук - людина не бідна і може собі дозволити платити за ці телеканали. З баблом у них проблем немає.

Кремль робить ставку, що, використовуючи гримасу демократії, в результаті наступних виборів створять в Україні проросійську більшість, а Медведчука (або умовного Медведчука) призначать прем'єр-міністром, а може і президентом. Відразу ж всі російські забаганки, які Кремль озвучував з 2014 року, будуть задоволені. Ми почнемо розбиратися з "громадянською війною", як це було в Молдові, інтеграція на Захід буде зупинена, патріотів буде щемить український "Беркут". Вони розраховують на це.

А якщо не вийде, а воно не вийде - місцеві вибори це чітко показали, тоді знову використовують комбінований підхід - трохи повбивають людей на Донбасі, запропонують сісти за стіл переговорів. І так по колу, до того моменту, поки в Україні не складеться консенсус, коли, незалежно від переможця виборів, буде звучати одну тезу - "побачив в приціл російського окупанта - стріляй без команди". Як тільки ця теза буде транслювати українське суспільство, вони подумають "та ну їх на ** ін. Це не укри, а якісь фіни чистої води!".

Що стосується бажання електорату Зеленського відновити відносини з Росією - я теж хочу цього відновлення, щоб прям торгівля йшла і все інше. Але в нашому випадку, якщо ми хочемо відновити економічні відносини з Росією, або будь-які, то ми зобов'язані виконати дві умови: визнати анексію Криму і визнати "громадянську війну" на Донбасі. Ну і бонусом визнати провину України за збитий росіянами Боїнг, повернути Московський проспект і масу подібних кроків, щоб російський прапор з'явився над головними офісами в Києві.

Чи готові ми на цей крок - нехай кожен відповість собі сам.

- Півроку тому у мене виникла думка, що на виборах через три роки може скластися ситуація, в якій Володимир Зеленський може виявитися не найгіршим варіантом. Як думаєш, чи може другий термін Зеленського виявитися кращим вибором?

- Володимир Зеленський займає центристську позицію - і тим, і цим. В принципі ми декларуємо шлях на Захід, хоч і голосно про це не говоримо. Я б назвав цю ситуацію - "прозахідне ходіння на місці".

Як ми побачили, фракція "Слуга народу" виявилася зручною для людей, які займають сильні позиції в Україні. Дуже гнучка фракція, яка може задовольнити інтереси будь-кого. Якщо врахувати, що телевізор належить олігархам, то цілком можуть домовитися і буде подача, що не такий поганий у нас президент. Зараз же це працює - рейтинг Зеленського за півтора року не так сильно обвалився. Важливо ще, що станеться за ці три з половиною роки... В цілому, я б порівняв Україну з горами в Афганістані. Їх бомбив СРСР, бомбили американці, а гори як стояли, так і будуть стояти. Так само і Україна. Вважаю, цей пакет акцій 50 + 1% в бік Заходу збережеться і рух в бік Європи буде продовжено.

З Росією домовитися не вийде адже вони хочуть, щоб ми були частиною Росії. Відносини можуть бути відновлені тільки, якщо якийсь український президент полетить до Москви, його в супроводі телекамер пустять в бункер Ново-Огарьово, він з ходу впаде на коліна, поцілує чобіт Путіна і заявить, що він тепер головний в нашій країні, а президент України стає губернатором "малоросійської області РФ". Ось тоді відносини будуть відновлені, інших варіантів немає.

Автор: Ярослав Жаренов