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Кремлю не потрібна гаряча війна на Донбасі: який сценарій Путін придумав для України

Кремлю не потрібна гаряча війна на Донбасі: який сценарій Путін придумав для України
Оновлено 09:26 Сьогодні Телеграф

Через рік після зустрічі лідерів держав «нормандського формату» для Донбасу проглядається лише російський сценарій врегулювання конфлікту. Таку думку висловив «Телеграфу» експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.

«Через рік після тих переговорів хотілося б запитати у нашого президента: «Володимире Олександровичу, ви до сих пір бачите світ в очах Путіна?». Не думаю, що ми почули б чітку відповідь... Важливо розуміти, що ніякого сталого перемир'я в нинішніх умовах не буде, - впевнений експерт. - Москві це не треба. Окупований Донбас для них - валіза без ручки, але вони хочуть його на своїх умовах (з усіма сепаратистами, із спотворенням української Конституції) спихнути нам. І Кремлю, а також проросійським силам в Україні потрібні перевибори, щоб зробити такий «мир» можливим. Так що нашу країну будуть качати. І сильно».

За словами Віктора Бобиренко, в нинішній ситуації можливий лише російський сценарій врегулювання конфлікту.

«Іншого Путін не допустить, - підкреслює аналітик. - Нас чекає уповільнена війна, з рідкісними, але постійними перестрілками і втратами. Активна фаза бойових дій для РФ на Донбасі зараз не потрібна. Вони загрузли на Кавказі, в інших регіонах».

Експерт упевнений, що Україні в цій ситуації важливо - не піддаватися. Адже час працює на нас.

«США вже повідомили, що виділять нам 250 млн доларів прямої військової допомоги. Плюс - тривають санкції, тиск на РФ. Є ймовірність зриву будівництва «Північного потоку-2». Можливо, допоможуть сауди, якщо будуть опускатися ціни на нафту. Рано чи пізно такиї облоги РФ не витримає. Головне, щоб ми протрималися, зміцнюючи армію, державні інститути, економіку», - резюмує Віктор Бобиренко.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Донбас, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Віктор Бобиренко.

Автор:

Телеграф
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