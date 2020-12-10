Імпульсивність Зеленського може відправити Раду в нокаут: чим відповість опозиція

Що в Україні відбувається з опозицією? Чи готова вона щось протиставити (без) діючої влади? Яка ймовірність дострокових парламентських виборів? Своєю думкою з «Телеграфом» поділився експерт Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко, який ще в 2015 році передбачив перемогу артиста Володимира Зеленського на наступних президентських виборах в Україні.

«Якщо характеризувати фракції партій, які представлені в парламенті, то ми бачимо дві популістські («Слуга народу»і«Батьківщина»). Такі собі аналоги соціалістів і соціал-демократів, тільки «Батьківщина» - з більш правим ухилом, - зазначає експерт. - Є явно прокремлівський сектор - ОПЗЖ. І є в якійсь мірі проєвропейська опозиція - «Голос» і «Європейська солідарність», які замість того, щоб об'єднатися, встигають між собою повоювати. У цьому, мабуть, вічна біда України - замість об'єднання, наші політики, навіть зі схожою ідеологією, вважають за краще «бити горщики», вирішуючи, хто з них більший гетьман».

Віктор Бобиренко не вважає опозицією ОПЗЖ, яка так себе називає.

«Це навіть не партія, а філія ФСБ в Україні, - пояснює він. - Зараз ОПЗЖ намагається блокуватися з «Слугою народу» в ряді місцевих рад на південному сході України. Де можуть обійтися без «слуг», кричать «ура, перемога наша!». Де не можуть, намагаються стати частиною більшості. Всіма правдами і неправдами Медведчук і Ко намагатимуться Зеленському показати: «Дивись, у нас же в деяких місцевих радах виходить успішно об'єднуватися! Чому б не спробувати так в парламенті? Розпускай «неслухняну» Раду, ми потім разом сформуємо там нову більшість. Наприклад, навесні». Не виключаю, що ОПЗЖ при такому розкладі попросять собі гуманітарний блок - освіту і культуру. І будуть впроваджувати такі ініціативи, які точно розгойдають, а то і розколють країну».

На думку Віктора Бобиренко, якщо Зеленський - не важливо, під яким приводом - вирішиться влаштувати чергові позачергові парламентські вибори, то в глобальному сенсі нас чекає ідеологічний бій на українському політичному полі між РФ і Заходом.

«Проукраїнські сили повинні намагатися уникнути такого сценарію. І через небезпеку розколу країни, і через те, що він буде стримуючим фактором для підтримки Заходу. Але тут все буде залежати від імпульсивності нашого президента, - вважає політолог. - Адже він може прийняти рішення на «гарячу руку». Прецеденти вже були, наприклад, з Конституційним судом України (КСУ), який він намагався відставити. Зеленський часом діє за логікою: «Я так хочу, я так сказав, купіть мені таку іграшку...». Але в політиці це - шлях в нікуди».

У той же час, відзначає експерт, деякі групи будуть не проти офіційно зареєструвати смерть монобольшості, якого як би і так немає.

«Так що ймовірність дострокових виборів Ради - є. Приблизно 60% з 100%. Навіть при тому, що для Зеленського і його партії вони невигідні, - каже Віктор Бобиренко. - Адже «слуги» точно візьмуть менше, ніж мають зараз. Але імпульсивність президента, а також ряд супутніх чинників дають привід припустити, що дев'яте скликання парламенту піде достроково. Сподіваюся, що закордон, незважаючи ні на що, нам допоможе. Що вона підтримає проукраїнські сили - і не допустить дострокових виборів. Тому що в підсумку ми побачимо і повернення «регіоналів» у владу, і спробу повернути Україну в російську орбіту впливу».

Автор: Андрій Пітонов