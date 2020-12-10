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Четвер, 10.12.2020
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Три сценарії для Донбасу: нова війна або два інших поганих варіанти

Три сценарії для Донбасу: нова війна або два інших поганих варіанти
Оновлено 09:45 Сьогодні Телеграф

Про те, які загрози стоять перед Україною в 2021 році в ракурсі конфлікту на Донбасі, «Телеграфу» розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

«Головна загроза - можливість ескалації війни на Донбасі. Причому ескалації в односторонньому порядку, з боку Росії. З метою схилити українську владу грати за кремлівським правилами. Якщо схилить, це може привести до розпаду або федералізації України, - попереджає Олег Жданов. - На жаль, попередній український президент (Порошенко) не дав, а нинішній (Зеленський), схоже, не готовий дати найважливішу політичну оцінку - назвати війну війною, РФ - стороною конфлікту».

За словами військового експерта, ця невизначена політики Донбасом загрожує трьома сценаріями.

«Перший - не найгірший. Заморожування ситуації, збереження статусу-кво. Загалом - як зараз. Другий сценарій - поганий - загострення. РФ вже застосовує на Донбасі міномети, 122-мм артилерію, показуючи, що можуть в будь-який момент загострити, нанести серйозні втрати. А ми вдаємо, що перемир'я зберігається, - зазначає Олег Жданов. - Третій сценарій - найгірший. Це виконання «Мінська» в повному обсязі. А там прописано таке, чого нам виконувати не можна. І вибори до передачі контролю за кордоном, і «особливий статус Донбасу», закріплений в Конституції України. Все це означає федералізацію України, повернення України в орбіту Кремля. Це загрожує зникненням держави Україна».

Автор: Андрій Пітонов

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Донбас, Війна, Олег Жданов.

Автор:

Телеграф
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