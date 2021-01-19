Арешт Навального загрожує "Північному потоку-2"

Голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко вважає, що арешт Олексія Навального може стати причиною для припинення будівництва «Північного потоку-2». Про це він повідомив в бесіді з «Телеграфом».

На думку експерта, незважаючи на першочерговість бізнес-інтересів для ФРН у відносинах з Росією, те, як кремлівський режим чинить з опозицією, може призвести до політичних наслідків відмови від будівництва й експлуатації «Північного потоку-2».

Проте Павло Жовніренко вважає досить високими шанси на добудову і запуск в експлуатацію «Північного потоку-2». Він пояснює, що суто технічні затримки відсутні. Крім того, залишилося прокласти всього 30 км.

Нагадуємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний понад чотири місяці лікувався в Німеччині від наслідків отруєння речовиною «Новачок». Відразу ж після повернення в Москву, увечері 17 січня, на паспортному контролі в аеропорту він був затриманий, а згодом - заарештований судом на 30 діб.

Надалі суд має намір розглянути клопотання ФСИН (Федеральна служба виконання покарань) про заміну Навальному умовного терміну реальним. На думку Олексія Навального, всі кримінальні справи проти нього є сфабрикованими. Європейські та американські політики виступають за негайне звільнення російського опозиціонера.