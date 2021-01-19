Екс-спецназівець з Білорусі дав свідчення в Україні по вбивству Шеремета

Екс-заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі "Алмаз" Ігор Макар прибув в Україну, щоб дати свідчення у справі, пов'язаній з убивством журналіста Павла Шеремета.

Ігор Макар повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, що його запросила Національна поліція України після оприлюднення ним плівок із записами розмов білоруських силовиків. За його словами, слідчі дії в Україні тривали три дні і були завершені 16 січня.

На думку екс-спецназівця, він навів достатньо підстав для твердження, що до загибелі Павла Шеремета причетні спецслужби Білорусі.

Зокрема, Ігор Макар зазначив, що загиблий журналіст розслідував факти зникнення людей в Білорусі, причини вибуху в мінському метро. Колишній силовик наголосив, що дав українському слідству набагато більше інформації, ніж він оприлюднив у ЗМІ. Також Ігор Макар на прохання Нацполіції не розголошує свої показання, оскільки це може вплинути на хід розслідування.

Крім того, екс-спецназівець висловив упевненість, що причини вбивства Павла Шеремета на 60% пов'язані зі справами зниклих без вести.

Нагадуємо, що журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини. Раніше повідомлялося, що КДБ Білорусі планувало ліквідацію Шеремета ще в 2012 році. З ініціативи президента Лукашенка, білоруськими спецслужбами обговорювалася можливість усунення його політичних опонентів. На підтвердження цього екс-заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі "Алмаз" Ігор Макар надав аудіоплівки бесід білоруських силовиків.