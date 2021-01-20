Кабмін підтримав призначення Скічка головою Черкаської ОДА

На засіданні уряду, яке відбулося 20 січня, була узгоджена кандидатура народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Олександр Скічко народився в 1991 році в місті Черкаси. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка".

Новий глава Черкаської ОДА в минулому - відомий шоумен, вів молодіжну програму Teen-клуб на O-TV, ранкове шоу "Підйом" на Новому каналі, кілька програм на телеканалі "Україна" та ін.

У 2017 році був одним з ведучих конкурсу «Євробачення».

У 2017 році одружився з власницею Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою, дочкою великого підприємця Леоніда Юрушева, одного з найбагатших українців.

У зв'язку з цим призначенням Олександр Скічко повинен скласти мандат депутата Верховної Ради України.

Нагадуємо, що відомий шоумен і телеведучий був обраний по мажоритарному округу № 197 у Черкаської області від партії «Слуга Народу».

У серпні 2020 року Президент Зеленський особисто представляв в Черкасах екс-главу ОДА - Сергія Сергійчука.