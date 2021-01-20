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Кабмін підтримав призначення Скічка головою Черкаської ОДА

Кабмін підтримав призначення Скічка головою Черкаської ОДА
Оновлено 15:03 Ср, 20 Січень 2021 Телеграф

На засіданні уряду, яке відбулося 20 січня, була узгоджена кандидатура народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Олександр Скічко народився в 1991 році в місті Черкаси. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка".

Новий глава Черкаської ОДА в минулому - відомий шоумен, вів молодіжну програму Teen-клуб на O-TV, ранкове шоу "Підйом" на Новому каналі, кілька програм на телеканалі "Україна" та ін.

У 2017 році був одним з ведучих конкурсу «Євробачення».

У 2017 році одружився з власницею Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою, дочкою великого підприємця Леоніда Юрушева, одного з найбагатших українців.

У зв'язку з цим призначенням Олександр Скічко повинен скласти мандат депутата Верховної Ради України.

Нагадуємо, що відомий шоумен і телеведучий був обраний по мажоритарному округу № 197 у Черкаської області від партії «Слуга Народу».

У серпні 2020 року Президент Зеленський особисто представляв в Черкасах екс-главу ОДА - Сергія Сергійчука.

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Ярослава Парака
Автор: Ярослава Парака
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Кабмин, Черкаська ОДА, Олександр Скічко.
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