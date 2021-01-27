Правий сектор тисне на міністра Малюську в інтересах Влади Молчанової та рейдерів Stolitsa group

Відоме пророцтво "фашисти майбутнього іменуватимуть себе антифашистами" в Україні набуло несподіваної форми: реальні рейдери маскуються під борців із рейдерством, а напівкримінальні особи називають себе борцями за справедливість та тиснуть на урядовців, котрі ухвалюють законні рішення.

Новинні стрічки забиті повідомленнями про пікетування Міністерства юстиції представниками "Правого сектору". Учасники пікету звинувачують міністра юстиції Дениса Малюську у "заграванні" з "рейдерами", які начебто намагаються відібрати ринок "Столичний". Хоча насправді бійці ПС уже понад місяць козачкують на замовлення реального рейдера, відомої київської підприємиці Влади Молчанової. Вони організовують різні бутафорні акції, мета яких одна: легалізувати незаконні схеми відбору власності, реалізовані Молчановою та її цивільним чоловіком Сергієм Коровченком. Вони вже декілька разів намагалися через чорних рейдерів списати акції з мажоритарного власника "Столичного", але цьому заважає принципова позиція Мін'юсту та його очільника.

Зокрема, на днях антирейдерська комісія на чолі з Денисом Малюською вкотре ухвалила рішення про скасування внесених "чорними реєстраторами" змін у держреєстр права власності щодо майна ринку "Столичний", на яке було накладено судове обтяження. І це був справедливий і законний вердикт. Адже суперечки між акціонерами ринку "Столичний" вирішуються у судах – і доки Феміда не скаже свого остаточного слова, будь-яке порушення наявного статус-кво неприпустиме. Тим більше, із судовою забороною змінювати власника майна вартістю у понад 300 мільйонів гривень.

Однак пікетувальників такі "дрібниці", як закон, не зупиняють.

Відчуваючи рівень агресії "тітушок" із "Правого сектору", логічно припустити, що до організації пікетів можуть бути причетні представники так званого "Закарпатського батальйону" "ПС" – того самого, який фігурував свого часу в справі про стрілянину у Мукачевому і в низці дрібніших рейдерських скандалів.

Вимушені з тривогою констатувати ситуацію, за якої агресивно налаштована вулиця намагається впливати на рішення антирейдерської комісії, виступаючи водночас на боці рейдерів.

До лобіювання інтересів Молчанової долучився також представник Київського осередку ВО "Батьківщина" Михайло Ковальчук, який організовує інформаційний супровід атаки на Мін'юст і міністра Малюську. Можливо, він також причетний і до організації пікетів.

У зв’язку з зазначеним OBOZREVATEL звертається до "Правого сектору" з проханням не паплюжити ідеали, з якими відчайдушні хлопці, що були кістяком цієї організації, свого часу йшли у атаки на Грушевського та Інститутську, вирушали на фронт, вбивали ворогів та ховали побратимів. Ми всі мріємо збудувати справедливу та успішну країну. І почати це робити варто з дотримання закону й визнання пріоритетності сили права над правом сили. Тоді як частина людей, що називають себе прибічниками "Правого сектору", дискредитує організацію і грає на руку реальним рейдерам. Знаючи їхні звички, логічно припустити, що так і до пострілів може дійти.

Ми звертаємося також до Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ та інших силових відомств нашої держави з проханням навести порядок і не дати озброєним молодикам можливості тиснути на державні структури з метою змусити їх відійти від законодавства.

OBOZREVATEL також звертається до голови ВО "Батьківщина" Юлії Володимирівни Тимошенко: шановна Юліє Володимирівно, ви, схоже, припустилися величезної помилки, віддавши столичний осередок партії на відкуп Владі Молчановій та її одіозному чоловікові Сергієві Коровченку. Така нерозбірливість у делегуванні "франшизи" може дорого коштувати всій політичній силі, яку ви очолюєте: співпраця з рейдерами та колаборантами неодмінно позначиться на рівні електоральної підтримки "Батьківщини" та репутації всієї партії. Прохання не стояти осторонь ситуації, а втрутитися в рейдерський конфлікт із залученням вашої політичної сили. Це той період, коли треба більше перейматися не власним зовнішнім виглядом, а київським осередком партії та збереженням електоральних симпатій українців.

Також просимо Дмитра Яроша розтлумачити ідеологію та принципи діяльності організації, до створення якої він свого часу долучився: пане Дмитре, можливо, ви розумієте, що трапилося із вашим колишнім дітищем.

Нагадаємо, конфлікт між акціонерами найбільшого в Україні ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" розгорівся після того, як на підприємстві було проведено глибокий аудит. Його було ініційовано мажоритарним власником ринку Олександром Стельмахом. Він зацікавився, чому за кілька років роботи підприємства, у якому обертаються величезні суми обігових коштів, мажоритарний власник не отримав жодної копійки дивідендів.

Під час перевірки аудитори встановили: підприємство руками підконтрольної міноритарному акціонерові Владі Молчановій адміністрації було загнане у штучні борги, а майно ринку опинилося у заставі у афілійованих із нею ж підприємствах. Ба більше: результати аудиту давали підстави припустили, що ринок умисно доводився до банкрутства. Можливо – через бажання самої Молчанової забрати коштовну пристоличну землю, на якій розташований "Столичний", під зведення чергових багатоповерхівок, які повсюдно будує її компанія Stolitsa Group.

Ці припущення згодом підтвердилися в судах, де Влада Молчанова домагалась фактичного визнання банкрутом підприємства, яке після зміни адміністрації вперше за багато років почало приносити прибутки і розраховуватися з "успадкованими боргами".

Внаслідок цього "Столичний" опинився в епіцентрі судових процесів, ініційованих як Молчановою, так і чинною адміністрацією ринку, яка намагалася врятувати підприємство.

Паралельно компанія "Спецбуд-Моноліт", яку також пов’язують з Молчановою, взялася вимагати передачі їй права власності на один із павільйонів "Столичного" – начебто у рахунок погашення боргу ринку перед цією компанією. Втім представники нинішньої адміністрації "Столичного" оприлюднили документи, згідно з якими у 2015 році "Спецбуд-Моноліт" надав ринку цільову безвідсоткову позику у розмірі 21 млн грн, а також підтвердили той факт, що до 2019 року з рахунків "Столичного" на рахунки кредитора було переказано суму, що перевищує розмір тієї позики майже на 5 мільйонів гривень.

Однак за допомогою неправомірних дій державних реєстраторів зі зміни права власності на павільйон, на який було накладено судове обтяження, "Спецбуд-Моноліт" переоформив об’єкт вартістю у понад 300 мільйонів гривень на себе.

І саме скасуванням доведеного неправомірного внесення змін у електронний реєстр, яке ухвалила антирейдерська комісія при Мін'юсті, і обурюються зараз так звані представники "Правого сектору". Котрі стали іграшкою в руках Влади Молчанової, яка під прикриттям "димової завіси" патріотичних лозунгів намагається заволодіти майном, що їй не належить.

Раніше ЗМІ повідомляли про причетність до спроби захоплення ринку "Столичний" нардепа Миколи Тищенко та забудовника Раймонда Туменаса.