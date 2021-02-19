Є 100% привід для посилення санкцій проти Росії, але про це чомусь мовчать, - Андрій Сенченко

Протягом року Державною прикордонною службою України було зафіксовано 39 порушень на морі з боку берегової охорони Російської Федерації. Глава ДПСУ Сергій Дейнеко заявив, що триває робота зі збору доказової бази агресивних дій РФ на морі. Як саме проявляється ця агресія? Що необхідно їй протиставити? Нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху «Сила права» Андрій Сенченко наводить "Телеграфу" найбільш рельєфний приклад беззаконня з боку РФ, про який в нас мало пишуть і говорять. Це – захоплення морських бурових платформ, які видобувають газ на шельфі України.

«Вишки належать «Чорноморнафтогазу». Розташовані приблизно за 80 км від Одеси. Качають газ до Глібовського газосховища (підземне), розташованого на півночі Криму в районі мису Тарханкут. На захоплених вишках знаходиться російський спецназ. На початку 2017 року під час їх обльоту у виключній морській економічній зоні України в районі Одеського газового родовища зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак АН-26 Військово-Морських Сил Збройних сил України.

Про ці захоплені вишки швидко перестали говорити за Порошенка, мовчать і зараз, хоча захоплення українських об'єктів на чорноморському шельфі континентальної частини України – прямий доказ неприкритої збройної агресії РФ проти нашої країни. Це збройне захоплення не вписується в жодну з російських історій, покликаних виправдати захоплення наших територій. Це не шельф Кримського півострова, який путінська Росія оголосила своїм після опереткового «референдуму» під дулами автоматів, і не територія «бунтівного Донбасу».

«Захоплення наших бурових платформ – 100%-а підстава для посилення антиросійських санкцій», – наполягає Андрій Сенченко.

Він вважає, що в цьому випадку Україна повинна одночасно домагатися посилення санкцій і компенсації шкоди, заподіяної незаконним використанням наших вишок і надр. Також в односторонньому порядку, без обговорення з РФ, країна повинна розпочати відбір російського газу, що йде через нашу ГТС, як мінімум, в обсязі, який росіяни вже вкрали і продовжують красти у нас.

«Є фахівці, які можуть прорахувати цей обсяг, – запевняє експерт. – Втім, головне – не подібний «бартер» влаштовувати, а бити по агресору санкціями і рішеннями судів».

Переконливим приводом для санкцій, на думку Андрія Сенченка, є і блокування Росією судноплавства в акваторії Чорного моря.

«Росія раз у раз оголошує там навчання нереальних масштабів. Тим самим блокує маршрути судам, що йдуть з Одеси на Босфор і назад. При цьому мова йде про навчання Чорноморського флоту РФ, який незаконно базується в тимчасово окупованому Криму.

В акваторії Азовського моря – також системні порушення. Росіяни незаконно побудували міст, незаконно здійснюють огляди українських кораблів», – каже Андрій Сенченко.

За його словами, всі подібні дії РФ – елементи гібридної війни. Дзеркально відповідати Україна не може – дорого і неефективно. Але ми здатні на інші дії.

«Першочергове завдання військово-політичного керівництва країни – максимально зміцнити берегову оборону країни. Не допустити захоплення нових територій набагато легше, аніж потім їх повернути, – зазначає Андрій Сенченко. – Важливо забезпечити повноцінну оборону нашого узбережжя від можливих спроб захоплення. А вони цілком можуть бути. РФ жодних обмежень для себе не бачить. Робить у світі все, що заманеться».

Важливим кроком в напрямку зміцнення обороноздатності України експерт називає появу української протикорабельної ракети «Нептун». Тепер необхідно, аби армія отримала нові комплекси в достатній кількості і навчилася ефективно їх застосовувати.

«В нас є потужна артилерійська система «Гіацинт» – далекобійні знаряддя. Але з боку чиновників Міноборони йде блокування створення боєприпасів для цієї системи. Думаю, повинна реагувати СБУ, тому що тут наявні ознаки державної зради», – вважає експерт.

Він також закликає інтенсифікувати дії юридичного характеру: звернення до Міжнародного морського трибуналу, інших міжнародних інстанцій, а також до зарубіжних партнерів – з метою посилення санкційного тиску на Росію.

«Якби ми домоглися того, що за кожне порушення додавалися б санкції, Росія перестала б так нахабно поводитися, – впевнений Андрій Сенченко. – І, безумовно, необхідно посилювати і розвивати ВМС України. Перше завдання – повноцінна охорона узбережжя. Наступне – захист наших інтересів, в тому числі економічних, в акваторії Азовського і Чорного морів. І найбільш масштабне – створення флоту, гідного статусу морської держави, здатного повноцінно захищати інтереси країни і, за необхідності, разом з партнерами брати участь в морських операціях по всьому світі. Без поетапної реалізації таких планів ми свою країну не захистимо».