Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно

Президент України Володимир Зеленський показав, яким майном володіє і оприлюднив декларацію доходів і майна своєї сім'ї за 2020 рік.

Декларація Зеленського опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Так, згідно з декларацією, сукупний дохід Зеленського склав 19 113 279 гривень за рік. У власності Зеленського знаходиться квартира в Києві площею 254,5 кв. м., гараж і місце для паркінгу.

У спільній власності родини президента дві квартири в Києві. Перша леді Олена Зеленська володіє квартирою в окупованому Криму (Лівадія), а також паркомісцем. Дохід Олени Зеленської в 2020 році склав 3 634 548 гривень.

Крім того, у власності родини Зеленських є нежитлове приміщення в Києві площею 337 кв. м.

З документа стало відомо, що за продаж будинку в Іванковичах в Київській області президентське подружжя отримало 13,5 млн грн.

Також у власності Зеленського є годинники - BREGUET, Tag Heuer (найдешевший в межах 1450 доларів), Roleх (від 1000 до 4000 доларів), Piaget. Крім цього Зеленський задекларував сережки та каблучку з діамантами, які належать його дружині Олені.