В НАТО заговорили українською мовою

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) відзначили виняткову роль України.

Відповідний пост був оприлюднений на офіційній твіттер-сторінці сухопутного командування Альянсу.

Примітно те, що це перший пост НАТО на українській мові.

"Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь в Силах реагування НАТО? Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі Сухопутного командування працює один український офіцер", - йдеться в повідомленні.

Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO? Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

Подібний пост англійською та українською мовами був оприлюднений і в Фейсбук командування.

Як повідомлялося раніше, влітку цього року, на базі одного з навчальних центрів ЗСУ пройдуть спільні українсько-британські навчання "Cossack mace - 2021".