На фоне обострения: Украина готовится к учениям с одной из ключевых стран НАТО

На фоне возрастающей угрозы полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, военные продолжают подготовку к учениям с партнерами из стран НАТО. Летом этого года, на одного на базе одного из учебных центров ВСУ пройдут совместные украинско-британские учения "Cossack mace – 2021".

С украинской стороны в них примут участь военнослужащие Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины", - отмечают ГПСУ

В планах организаторов данного мероприятия организация совместного планирования и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Также украинские военные смогут передать своим британским коллегам боевой опыт, полученный в ходе участия в боевых действиях на Донбасе.

Напомним, во второй половине сентября в Украине пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2021.