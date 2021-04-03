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На фоне обострения: Украина готовится к учениям с одной из ключевых стран НАТО

На фоне обострения: Украина готовится к учениям с одной из ключевых стран НАТО
23:28 Сегодня Телеграф

На фоне возрастающей угрозы полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, военные продолжают подготовку к учениям с партнерами из стран НАТО. Летом этого года, на одного на базе одного из учебных центров ВСУ пройдут совместные украинско-британские учения "Cossack mace – 2021".

С украинской стороны в них примут участь военнослужащие Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины", - отмечают ГПСУ

В планах организаторов данного мероприятия организация совместного планирования и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Также украинские военные смогут передать своим британским коллегам боевой опыт, полученный в ходе участия в боевых действиях на Донбасе.

Напомним, во второй половине сентября в Украине пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2021.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 269

Все по теме:

НАТО, Учения, ВСУ, Погранслужба, COSSACK MACE – 2021.
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