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Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО

Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
22:53 Сегодня Телеграф

В четверг, 1 апреля, послы НАТО устроили встречу в связи с недавним срывом перемирия и обстрелом позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта и высказыванием главы МИД России Сергея Лаврова о разрушении Украины. Не смогли обойти стороной представители НАТО  и комментарий пресс-секретаря  президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, который в своей риторике жестко пошел в отказ, рассуждая о  возможности российских военных перебрасывать технику в зону военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в НАТО заявили, что обеспокоены наращиванием российской военной мощи вблизи границ Украины. Так, в альянсе высказали мнение, что Москва подрывает перемирие на Донбассе. /В частности союзники НАТО припомнили нарушение Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого под Шумами 26 марта погибли четыре украинских солдата.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", - сказал представитель НАТО.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Владимир Зеленский впервые высказался про шквал угроз России в адрес Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НАТО, Донбасс, Обострение, Война на Донбассе.
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