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"Не віддамо свою землю": секретар РНБО розповів країнам ЄС, як Україна буде повертати Донбас

"Не віддамо свою землю": секретар РНБО розповів країнам ЄС, як Україна буде повертати Донбас
Оновлено 15:23 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 13 квітня, відбулася зустріч секретаря РНБО України Олексія Данилова з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в нашій державі. Про це йдеться на офіційному сайті Ради нацбезпеки і оборони.

За словами Данилова, наша країна прагне до миру на Донбасі виключно політико-дипломатичним шляхом. Мовляв, у України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим способом, а все інше - "чисто інформаційна війна РФ, яку вона веде у всій Європі".

Щоб боротися з чутками, за словами Данилова, при РНБО тепер працює Центр протидії дезінформації.

"Ми не віддамо свою землю", - запевнив Данилов, говорячи, що при всьому бажанні вести переговори мирно, наша країна готова і до  бойових дій у відповідь.

Нагадаємо, в санкціях РНБО і Зеленського юристи і правозахисники вбачають ознаки узурпації влади.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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РНБО, Олексій Данілов, Зустріч.
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