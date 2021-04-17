У Росії затримали українського консула: у чому його звинувачують

ФСБ Росії затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України через те, що він володів закритою інформацією з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Про це повідомляє ФСБ.

".... Затриманий на місці злочину український дипломат - консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк", - пише видання з посиланням на дані Центру громадських зв'язків.

У ФСБ додають, що подібне "нібито має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".

Відзначимо, що дипломати є недоторканними в країні, де працюють. У той же час, виходячи з положень Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що той чи інший дипломат є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

Додамо, що в українському МЗС інформацію про затримання поки не підтвердили.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Херсонщині українські прикордонники затримали двох прикордонників ФСБ РФ.