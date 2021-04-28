Зеленський раптово звільнив посла України в Австрії

Сьогодні український гарант Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади надзвичайного і повноважного посла України в Австрії.

Про це повідомляє сайт президента.

Відзначимо, що Щерба - дипломат першого класу і на цій посаді перебував з 2014 року. Про причини звільнення посла не повідомляється.

Також Володимир Зеленський сьогодні провів кілька інших кадрових ротацій. Серед них - призначення послом України в Монако Вадима Омельченка. Лариса Герасько стала послом нашої держави в Ірландії, а Юрій Пивоваров - в Сенегалі.

Нагадаємо, з посади голови НАК Нафтогаз України сьогодні звільнений Андрій Коболєв. На його місце призначили Юрія Вітренка.