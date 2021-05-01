"Руді видавав безумні теорії змови, а Єрмак погоджувався з ним": про що Джуліані говорив із головою ОПУ

З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.

Повну стенограму розмови опублікувало американське видання Buzz Feed.

Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.

Видання зазначає, що тодішній особистий адвокат президента Джуліані звернувся до голови Офісу Зеленського з проханням, щоб український лідер “просто дозволив розслідуванню йти вперед”.

У лютому журнал Time вперше розповів деякі деталі цієї розмови. Однак повна стенограма з’явилася лише вчора.

Під час дзвінка Джуліані посилався на політично вмотивовані розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера та необґрунтовані твердження про втручання України в президентські вибори у США 2016 року.

Дзвінок Єрмака та Джуліані тривав 39 хвилин.

“Мене не цікавить, щоб хтось не говорив правду чи не перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського, – ред.), – це сказати: “Я поставлю чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які існують в цей час, і чи є якісь інші докази щодо участі у виборах 2016 року […], а потім справу з Байденом потрібно закінчити”, – сказав Джуліані Єрмаку.

Знову і знову особистий адвокат Трампа наполягав Єрмаку, щоб той закликав Зеленського зробити публічну заяву з цього приводу.

“Якби (Зеленський, – ред.) міг зробити своєчасну заяву […], яка б дуже добре прояснила ситуацію. І я думаю, що це дозволило б мені приїхати й дати можливість поговорити з президентом (Трампом, – ред.), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що усунути будь-які непорозуміння. І, можливо, навіть, я напевно думаю, що це могло б покращити наші відносини, коли ми справді розуміємо один одного“, – сказав Джуліані.

Водночас Єрмак погоджувався з позицією Джуаліані та обіцяв розглянути його прохання.

“… Плюс. Ми готові вислухати наших цінних партнерів і діяти відповідно, як тільки отримаємо повний контроль. Повірте, нам потрібен якийсь місяць, два місяці, щоб завершити формування нового парламенту, нового уряду, нових блоків безпеки нашої команди, і ми повністю змінимося і будемо працювати, і повірте мені… коли ми зможемо отримати всі матеріали, які зараз перебувають на розслідуванні попередньої влади, ми будемо готові негайно працювати належним чином відповідно до законодавства, і, повірте, ми встановлюємо і захищаємо норми права України й абсолютно змінюємо всю цю стару систему. І ми будемо готові одразу комунікувати для координації, роботи й розслідування того, що ви описали”, – сказав Єрмак.

Стенограму журналістам надав колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков. Він зазначив, що тоді його шокували вимоги Джуліані.

“Я був приголомшеним. Я сподівався, що це буде заклик “привіт, приємно познайомитися”, і натомість я був свідком того, як Руді роздував шалені змови, а Єрмак погоджувався з ними. Це був саме той момент, коли я зрозумів, що у нас великі проблеми”, – сказав Новіков.

Крім Джуліані та Єрмака у розмові брав участь колишній спеціальний представник США Курт Волкер. Ймовірно, саме він організував цей дзвінок.

“Організував чудовий телефонний дзвінок з Руді та Єрмаком. Вони збираються зустрітися, коли Руді через кілька тижнів поїде до Мадрида”, – написав Волкер тодішньому послу США в ЄС Гордону Сондленду того ж дня, коли відбувся дзвінок.

Українські та американські джерела на умовах анонімності підтвердили автентичність цієї стенограми.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що експрезидент Сполучених Штатів вісім разів закликав Володимира Зеленського до співпраці в розслідуванні проти чинного президента США Джо Байдена.

Трамп нібито неодноразово намагався натиснути на Зеленського, щоб той провів розслідування щодо сина Джо Байдена, Хантера. Згодом експрезидент США нібито попросив Зеленського співпрацювати в цьому питанні з його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані.

У відповідь на публікації в ЗМІ і скандал, що розгорівся у зв’язку з цим, Джо Байден почав вимагати оприлюднити розшифровку телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

У своїй заяві Байден звинуватив Трампа в зловживанні владою і підриві національної безпеки Сполучених Штатів на догоду своїм політичним інтересам.

Також Байден написав, що Трамп тисне на Україну, як суверенну державу, яка як і раніше “знаходиться під прямим ударом Росії”.

Раніше Трамп уже заявляв, що поширена інформація про тиск на українського лідера не відповідає дійсності.

Пізніше опублікували повну стенограму скандальної розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

У грудні 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року.