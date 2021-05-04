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"Пріоритетна мета": Саакашвілі розповів, яке місто України хоче захопити Путін

"Пріоритетна мета": Саакашвілі розповів, яке місто України хоче захопити Путін
Оновлено 17:06 Сьогодні Телеграф

Президенту РФ Володимиру Путіну потрібен Маріуполь Донецької області. Про це в новому інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявив екс-президент Грузії, глава Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, Маріуполь - останнє велике місто Донбасу під контролем України, яке розвивається куди швидше за Донецьк.

"Путін же не може допустити таку "історію успіху", особливо на території Донбасу. Тому для нього Маріуполь - пріоритетна мета. Маріуполь сьогодні цікавить Путіна набагато сильніше, ніж будь-якого чиновника в Києві. Тому ні в якому разі не можна кидати напризволяще це найважливіше стратегічне місто України", - вважає Саакашвілі.

За його словами, Маріуполь для Путіна куди важливіше за Херсон з питною водою для Криму. Мовляв, президент РФ хотів би тримати під контролем весь Донбас, чим він похвалитися не може.

Саакашвілі каже, що Росія не стане йти війною на Україну. Втім, військові провокації - в Маріуполі, зокрема, - цілком можливі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр фінансів Сергій Марченко та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі обмінялися образами.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Путин, Саакашвили, Мариуполь, Загроза РФ.
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