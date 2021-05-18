Загроза великої війни на Донбасі: що про це пише західна преса

Міжнародні спостерігачі відзначають деяке посилення напруженості на лінії розмежування на сході України. На тлі передислокації великих груп військ в РФ виникають побоювання щодо можливого початку великої війни. Наскільки неминуча ескалація?

Ситуація на лінії розмежування на сході України описана на сайті Euronews в статті: "Східна Україна знову котиться до повномасштабної війни?", переклад якої надає "Телеграф".

На сході України посилюється напруга. Українська армія протягом семи років знаходиться в стані конфлікту з бойовиками, яких підтримує Росія.

РФ розміщує величезну кількість військової техніки поблизу кордону з Україною, і в останні тижні у зв'язку з цим спостерігається сплеск бойових дій.

Журналісти Euronews відвідали місто Майорськ в Донецькій області, де зустрілися з українськими військовослужбовцями. Звідси крізь дерева видно місто Горлівка, яке контролює проросійська окупаційна влада. Тут помітна ескалація бойових дій.

Чотири українські військовослужбовці загинули під час обстрілу сепаратистами деякий час тому приблизно в кілометрі звідси, в селищі Шуми. Ще один солдат загинув через деякий час в тому ж районі в результаті вибуху міни. Це найбільші втрати в регіоні з 2019 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році загинули 26 українських солдатів.

Недавня активізація бойових дій сталася після періоду затишшя, після угоди про припинення вогню між Києвом і бойовиками, яке вступило в дію в липні 2020 року.

У період з 2 по 5 квітня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала 1424 порушення режиму припинення вогню, що значно більше, ніж минулого літа, коли середньодобове значення не перевищувало цифру п’ять.

"Ми отримуємо інформацію що Росія відправляє до кордонів з Україною війська", - повідомив Euronews 25-річний Михайло Мірчак, лейтенант української армії, - "Вони демонструють силу , але ми не боїмося. Ми готові, чистимо зброю і зміцнюємо наші захисні споруди. Нас менше за кількістю і в нас менше сил, але ми сильні духом".

"Смерть - це частина війни", - заявив 23-річний Андрій Савчук, теж лейтенант ЗСУ. За його словами, єдине, що на даний момент можуть зробити українські військові - це будувати нові укріплення і ховатися від снайперів і розвідки ворога.

"Ескалація неминуча"

Війна вибухнула в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а підтримані Росією бойовики захопили урядові будівлі на сході України. Все це відбулося після Революції гідності в кінці 2013 – на початку 2014 року.

За даними ООН, з того часу в результаті конфлікту загинуло понад 13 тис осіб. Ще 1,5 мільйона людей змушені були стати біженцями.

У 2015 році було досягнуто попередньої угоди про припинення вогню. Але її було зірвано. Наступна угода була досягнута в 2020 році. Тиша тривала до останньої ескалації конфлікту.

В останні дні на сторінках соціальних мереж з'явилося безліч відеороликів про пересуванні російських поїздів, завантажених танками та іншою військовою технікою, які прямують до кордону з Україною . З цього приводу США і ЄС висловили стурбованість.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що чисельність російських військ, що знаходяться в даний час на кордоні з Україною, є найбільшою з 2014 року.

У нещодавній телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до відведення військ.

"На горизонті немає чіткого політичного рішення і немає чіткої картини того, що буде далі", - висловив свою стурбованість журналістам Euronews Олексій Якубін, старший викладач політології Київського політехнічного інституту, - "Оскільки немає єдиного політичного бачення (адже мирні переговори зайшли в глухий кут), ескалація неминуча. Це вигідно обом сторонам, оскільки одна сторона може звинувачувати в порушеннях іншу".

За словами Якубіна, обидві сторони будуть використовувати теперішню ескалацію в своїх інтересах. Він не вважає, що Росія або Україна зацікавлені в повномасштабній війні, але серйозних бойових дій все ж виключати не можна.

Деякі експерти стверджують, що Росія намагається примусити Україну до переговорів, в той час як інші вважають, що Росія може шукати військове рішення після недавніх подій. Росія заперечує це, і в свою чергу звинуватила Україну в агресії.

Росія заявила, що розслідує смерть п'ятирічного хлопчика в Донецьку, на території, яку контролює проросійська окупаційна влада. Ті стверджують, що українська армія вбила його за допомогою безпілотника, і кажуть, що це підтверджує їх твердження про те, що Україна цілиться в мирних жителів. Україна заперечує подібні звинувачення. Місія ОБСЄ не змогла точно визначити, як загинув хлопчик.

Як повідомляє Bloomberg, в інтерв'ю газеті "Коммерсант", секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив: "У нас немає ніяких планів військового втручання. Але ми уважно стежимо за ситуацією і в залежності від того, як вона буде розвиватися, зробимо конкретні кроки".

Після недавньої телефонної розмови з Меркель, офіційний Кремль заявив: "Володимир Путін зазначив провокаційні дії Києва, який свідомо розпалює ситуацію на лінії зіткнення".

"Росія знову наступає?"

Поруч з лінією фронту солдати, які розмовляли з Euronews, поділилися своїми думками з приводу того, що може статися далі. Андрій Савчук, лейтенант ЗСУ, сказав, що знає солдатів, які нещодавно загинули в Шумах, і заявив, що він, як і всі інші, хоче захищатися і дати відсіч, але повинен підкорятися наказам.

Журналістам Euronews показали бліндаж, де більше десяти осіб сплять на розкладних ліжках. 27-річний Сергій Українець, лейтенант 10-й гірничо-штурмової бригади, показує на карті на стіні, що позиції ворога дуже близько. Солдати кажуть, що готові стояти на смерть, якщо бойові дії буде поновлено.

"Ми всі просто хочемо захистити Україну. Ви бачили будівлі тут", - сказав офіцер, маючи на увазі пошкоджені багатоквартирні будинки з кульовими отворами в стінах, - "Такою буде вся її територія, якщо війна знову почнеться, а ми раптом не зможемо утримувати лінію фронту".

У деяких будинках досі живуть мирні жителі. Багато людей поїхали, але деякі залишилися. Вони живуть в постійному страху перед ескалацією насильства.

В українському місті Авдіївка, недалеко від лінії фронту, 69-річна Марія Глушкова розповідає журналістам, що боїться, що це дуже зручний момент для відновлення атак.

"Невже Росія знову починає?" - вона запитала, - "Ми живемо кожен день, не знаючи, що буде далі. Я боюся, що Росія прийде і завершить те, що почала".

Хто винен?

У лютому Зеленський виступив з активним закликом до вступу України в НАТО. Він також наклав санкції на українські телеканали, що належать олігарху Віктору Медведчуку, товаришу й соратнику Путіна. Деякі експерти припускають, що саме подібні події спровокували недавнє брязкання зброєю з боку Росії.

Інші також вказують в якості можливого пояснення на невдалі мирні переговори. Тиск Росії може змусити Україну піти на поступки в мирних переговорах і використовуватися в якості переговорного механізму для припинення санкцій Заходу щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Андрій Бузаров є експертом аналітичної групи "КіевСтратПро". Він заявив Euronews, що жодна зі сторін не зацікавлена у війні, але ніхто не застрахований від помилок.

"Я не впевнений, що Росія зацікавлена в ескалації в даний момент", - підкреслив він, - "Передислокація військової техніки і танків - поганий крок, але це не означає, що буде інтенсивне військове зіткнення. Я також не думаю, що Зеленський зацікавлений у війні", - сказав Бузаров , - "В Україні не було успішних мирних перемовин більше півтора року. Це поганий знак, і я думаю, що ескалація конфлікту можлива, але не в великих масштабах".

Коли це закінчиться?

Повернувшись на військову базу, лейтенант Мірчак каже, що воює в українській армії з початку війни. За його словами, в той час українська армія була слабкою, але багато що змінилося, і він сподівається, що Україна зможе утримати лінію фронту. Він каже, що більше за все хоче миру, але не вірить, що це трапиться скоро.

"Війна триває вже сім років. Спочатку я думав, що вона закінчиться через два-три роки", - розповідає він, - "Тепер я думаю, що це займе багато часу. І неважливо, як все буде вирішено - дипломатичним або військовим шляхом".

Багато бійців 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, розташованого тут, знали солдатів, які нещодавно загинули в Шумах.

Вони були з однієї бригади, і фотографії полеглих воїнів висять на стенді біля їхнього штабу. Це нагадування про реалії війни.

"Наш попередній президент завжди говорив світовим лідерам, що Україна є буфером між Заходом і Росією", - згадує Мірчак , - "ЄС має допомогти нам, тому що безпека України - це безпека Європейського Союзу".

"Якщо почнеться велика війна, вона почнеться на українській землі, і якщо ЄС і США не хочуть безпосередньо зіткнутися з цим на своїй землі, то вони мають допомогти нам тут", - пояснює військовий.