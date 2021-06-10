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Четвер, 10.06.2021
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На вулицях Києва зустріли італійського міністра: ексклюзивні фото

На вулицях Києва зустріли італійського міністра: ексклюзивні фото
Оновлено 11:15 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

У четвер, 10 червня, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо прибув в Україну з робочим візитом.

З ранку глава МЗС Італії прогулявся по Києву. Італійську делегацію у супроводі глави українського МЗС Дмитра Кулеби можна було помітити на Михайлівській площі о 10:00.

Прогулянку політиків вдалося зняти фотографу "Телеграфу" Яну Доброносову.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в Києві 10.06.2021

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в Києві 10.06.2021

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в Києві 10.06.2021

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в Києві 10.06.2021

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в Києві 10.06.2021

Варто зазначити, що візит відбувся на запрошення українського міністра закордонних справ.

Як повідомляє прес-служба МЗС, міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційної співпраці, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Крім того, особливу увагу приділять ситуації на тимчасово окупованих територіях України та зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Нагадаємо, за словами Кулеби, загроза вторгнення з боку Росії не минула і захисникам варто залишатися пильними. Так зване "відведення військ" не відбулося, більшість ВС РФ залишилися уздовж кордонів з Україною.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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Италия, МЗС, Дмитро Кулеба, Луїджі Ді Майо.
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