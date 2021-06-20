Жодного кроку: Кулеба озвучив претензії щодо членства України в НАТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дорікнув НАТО в тому, що Альянс "не зробив нічого", щоб Україна стала його частиною.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому виданню Anadolu.

Він нагадав, що в 2008 році під час саміту лідерів країн НАТО в Бухаресті було заявлено, що Україна і Грузія стануть членами організації і тоді ж було піднято питання надання їм ПДЧ.

"З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого", - сказав Кулеба.

За його словами, коли Альянс говорить про реформи в Україні, то це "може бути нескінченною історією" і вказав на необхідність надання Києву чіткого списку сфер, які потребують реформування.

"Скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, після саміту НАТО, який пройшов в Брюсселі 14 червня, глава МЗС Франції заявив, що "умови для вступу України в НАТО поки не склалися".