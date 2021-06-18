Топ-чиновник з Франції відповів, чи приймуть Україну в НАТО в найближчому майбутньому

Учасники саміту НАТО днями заявили про те, що в майбутньому Україна може стати членом Альянсу. Однак цю думку, не підкріплену термінами, поділяють не всі. Так, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про те, що умови для вступу України в НАТО не склалися.

Про це чиновник сказав в свіжому інтерв'ю для BFMTV.

"Вважаю, що в даний момент умови для прийому України в НАТО не склалися. Поки їх недостатньо", - говорить Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може отримати план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО вже на наступному саміті глав країн Альянсу.

Також нагадаємо, що в ході переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна тема вступу України в НАТО практично не обговорювалася. Однак пізніше російський політик досить різко висловився на цю тему.