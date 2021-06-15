"Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО

Украина может получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО уже на следующем саммите глав стран Альянса.

Такое мнение высказал в эфире "Украина 24" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Говоря об итогах саммита НАТО в Брюсселе, он выразил убеждение, что для Украины уже нет других сценариев, кроме как получение ПДЧ. Однако для этого нашей стране стоит ускорить проведение реформ и усилить работу с каждой страной-членом Альянса ради ускорения его получения.

"Я думаю, что реалистично можно говорить о том, что (Украина получит ПДЧ) на саммите в Вильнюсе, а это фактически через два года", - сказал Чалый и подчеркнул, что это "реалистичный сценарий, если сегодня усердно работать".

Как сообщалось ранее, саммит НАТО состоялся в столице Бельгии 14 июня. "Телеграф" поспрашивал у экспертов, что значат его итоги и что далее стоит делать Украине.