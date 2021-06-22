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Вівторок, 22.06.2021
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Разумков і Аваков не підтримали санкції щодо олігархів Фукса та Фірташа через власні інтереси, - експерт

Разумков і Аваков не підтримали санкції щодо олігархів Фукса та Фірташа через власні інтереси, - експерт
Оновлено 15:42 Сьогодні Телеграф

Голова парламенту Дмитро Разумков та голова МВС Арсен Аваков не підтримали санкції щодо олігархів Павла Фукса та Дмитра Фірташа через власні інтереси. Про це у своєму блозі заявив політичний експерт Євген Хурсін.

"Спікер Верховної Ради Разумков і глава МВС Аваков не стали голосувати за санкції проти великих бізнесменів-олігархів Фукса і Фірташа, які, як стверджує РНБО, будували різні корупційні схеми і пов'язані з Росією. Під час засідання РНБО ці два державних діяча, як кажуть в навколополітичній тусовці - по суті, керувалися більш особистими інтересами і амбіціями. Разумков зайвий раз продемонстрував свою "незалежність" від Зеленського і владної команди в цілому. Що логічно для політика, який зміцнює позиції для будівництва сольної кар'єри, але замілко для глави парламенту", - зауважив він.

Хурсін підкреслив, що у Авакова причина більш "обґрунтована".

"Як кажуть в колах старих харківських еліт, Фукс є його давнім бізнес-партнером, тому рука, як-то кажуть, здригнулася. Тим паче вони по суті єдиним фронтом борються за владу в Харкові і мають свого кандидата з високими шансами. Загалом така позиція навряд чи має щось спільне з державними інтересами. Тут приватне превалює. Аваков дуже довго вже міністр, а Разумков будує кар'єру як окремий політичний лідер", - написав політолог.

Нагадаємо, 18 червня РНБО запровадила повний пакет санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов зауважив, що санкції стосовно Фірташа пов'язані з "його участю в титановому бізнесі". А проти Фукса - через незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні, пов'язане з компанією "Голден Деррік".

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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