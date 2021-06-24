Україна ввела санкції проти десятків російських банків і платіжних систем: подробиці

Президент України Володимир Зеленський ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня, якими вводяться санкції відносно трьох фізичних осіб, а також 55 юридичних - російських банків і платіжних систем.

Про це йдеться в указі Зеленського №264/2021, оприлюдненому на сайті президента України в четвер, 24 червня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021р "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, Зеленський поклав на секретаря Ради Олексія Данілова.

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування". - йдеться в документі.

Згідно з додатками до указу, Україна вводить санкції проти трьох фізичних осіб:

Анненков Олександр Васильович - засновник АТ "Севастопольський морський банк", 10.02.1952 р.н., адреса проживання: РФ, м.Москва, пров. Крівоколенний, 14, корп. 1, кв. 12.

Анненкова Лідія Василівна - засновниця АТ "Севастопольський морський банк", 20.05.1950 р.н., зареєстрована за адресою: м. Москва, М.Грузинска, 29 кв.133.

Святий Роман Сергійович (судовий пристав-виконавець так званого Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим), уродженець Сімферополя, АР Крим, 30.10.1980 р.н., зареєстрований за адресою: м.Сімферополь, вул. Беспалова 45-Б.

Відносно перших двох вводяться такі санкції: блокування активів; заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Відносно Святого діють тільки блокування активів і заборону в'їзду на територію України.

Санкції вводяться терміном на 3 роки.

У списку ж юросіб, щодо яких вводяться санкції, значаться, в тому числі, такі банки: БМ-Банк, Газпром Банк, Генбанк, Джаст Банк, К2 Банк, Акціонерний Банк "РОСІЯ", РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, Комерційний Банк "Рубльов", банк "Північний морський шлях", Смартбанк, "Темпбанк", ФІА-банк, банк "Фінансовий стандарт", Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", банк "Глобекс", банк ВТБ (і банк ВТБ 24), Ківі банк, Сбербанк Росії, "Севастопольський Морський банк", Собінбанк.

Крім цього під санкції потрапили такі структури: так званий "Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки" і так званий "Державний банк Луганській Народної Республіки".

Під санкціями опинилася і державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ".

Крім того, до списку санкцій значиться ряд платіжних систем: керована Сбєрбанком Росії "Колібрі"; розрахункова небанківська кредитна організація "Платіжний Центр"; платіжна організація міжнародної платіжної системи "Юністрім"; платіжна організація міжнародної платіжної системи "ANELIK"; платіжна організація міжнародної платіжної системи "BLIZKO", а також "МONEYTO LIMITED" (Великобританія), який керує міжнародною платіжною системою "MoneyTo".

Як повідомлялося, РНБО після засідання 18 червня прийняла рішення про введення санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа і "російського" бізнесмена Павла Фукса.