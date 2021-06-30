Святкували перемогу? Депутати масово запізнилися на засідання Ради після матчу України зі Швецією (фото)

У середу, 30 червня, у Верховній Раді України розпочалося чергове засідання нардепів.

Як повідомляє наш кореспондент, до його початку в 10:00 більшість крісел були порожніми. Втім, через якийсь час народні обранці все ж почали підтягуватися в зал і зайняли свої місця для роботи. З якої причини відбулося масове запізнення, невідомо.

Відзначимо, що нардепи 30 червня розглядають законопроекти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, а також про правові основи діяльності Державного бюро розслідувань.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, у вівторок, 29 червня, збірна України в рамках матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи зіграла з командою Швеції. Зустріч відбулася в шотландському Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" і завершилася з рахунком 1: 2 на користь українців.