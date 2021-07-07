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Олександр Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": це розправа над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі

Олександр Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": це розправа над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі
Оновлено 18:12 Сьогодні Телеграф

В Україні відбувається реінкарнація режиму Януковича з його головними ознаками – це правовий нігілізм, свавілля правоохоронних органів, замовні справи і неправосудні рішення.

Про це заявив секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов., повідомляє пресс-служба "Євросолідарності" у середу.

Він наголосив, що переслідування бойового генерала Павловського та керівника ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підривають обороноздатність держави.  

"В цей час у Печерському суді відбувається замовлена владою, чинною Зе-командою, чинним президентом розправа над бойовим генералом Ігорем Павловським і керівником оборонно-промислового підприємства Валерієм Шандрою", – заявив Турчинов.

Він наголосив, що генерал Павловський у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто.

"Перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, він працював над тим, щоб наша армія, наші Збройні сили отримували нову військову техніку, нову зброю. Робив це чесно і професійно", – зазначає Турчинов.

"Коли говорити про оборонне підприємство "Кузня на Рибальському", то, мабуть, це одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі, бойові катери для ВМС нашої країни. В 2014-2015 році були заблоковані всі поставки будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. Саме тоді "Кузня на Рибальському" змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу, прориваючись під вогнем РФ через Керченську протоку. Зараз підприємства і військових намагаються звинуватити в тому, що вони організували випуск десантних катерів", – говорить Олександр Турчинов.

Він зазначив, що зараз ці катери проходять випробування в Міністерстві оборони.

"І коли президент Зеленський виступав в Одесі, то він фотографувався саме на фоні цієї військової техніки. На превеликий жаль, замість того, щоб прискорити їх випробування, щоб взяти їх на озброєння, створюється штучна справа, і в результаті ми бачимо знову порожній і брудний піар. Ми бачимо на тлі традиційного для цієї влади зриву Державного оборонного замовлення, коли вже півроку пройшло і знову не підписуються, не проплачуються контракти на виробництво зброї, військової техніки –  і на цьому тлі звинувачують людей, які намагалися реалізувати конкретні задачі по зміцненню нашої оборони", – констатує Олександр Турчинов.

"Я не дивуюсь, що зриваються оборонні замовлення. Тому що коли такі абсурдні справи відкриваються проти тих, хто виконує свої обов’язки, – високопосадовці, ті ж самі генерали просто бояться підписувати угоди, розуміючи що в будь-який час вони можуть бути кинуті  за грати", – зауважує Турчинов.

"Абсурдність цієї справи, її замовність підтверджує і факт застави. 440 мільйонів гривень для кожного. Така застава висувається генералу Павловському, який живе в зйомній квартирі у Києві. Не на державній дачі, як чинні керівники, а в зйомній квартирі, йому висувають заставу в 440 мільйонів, яка потрапляє в 10-ку найбільших застав", – наголосив Турчинов.

"Змова – це коли зраджують свою країну, коли викривають спецоперацію і фактично дають можливість залишитися на свободі бойовикам – "вагнерівцям", що знищували українців. Змова – це коли забороняють нашим військовим захищати свою країну і реагувати на військові провокації російських найманців. Змова – це коли роззброюють нашу країну. А те, в чому звинувачують Павловського і Шандру, це не є змова, це є належне виконання службових обов’язків", – резюмує Олександр Турчинов.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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